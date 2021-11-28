Що тренери запланували – те ми і зробили, – Білосюк оцінила старт сезону в Швеції

У швецькому Естерсунді відбулася друга жіноча гонка першого етапу Кубка світу. Олена Білосюк оцінила свій перший виступ у цьому сезоні.

Білосюк: Я гідна заміна

Білосюк фінішувала на 24 позиції – це найкращий результат серед українок.

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Олена зазначила, що поки що не може дати чітку відповідь щодо свого результату. І хоче спочатку проаналізувати хід по дистанції.

За словами спортсменки, команда виконала усе заплановане тренерами.

Скажімо так: що тренери запланували - те ми і зробили. Плюс ще кілька додаткових зборів, ми залишалися в Європі, щоб не наражатися на захворювання, коронавірус і так далі. Зробили максимум із того, що могли,

– сказала Білосюк.

У наступному етапі, який також відбудеться в Естерсунді, спортсменки будуть бігти естафету. Білосюк зазначила, що готова поступитися своїм місцем у четвірці.

"Завжди кажу: незамінних людей немає. Сподіваюся, що наша молодь підтисне мене, натисне на п'ятки і я скажу, що можу піти, бо я гідна заміна. У будь-який час, навіть під час Олімпійських Іграх у Пхьончхані, бігли дівчата, що були сильніші", – наголосила біатлоністка.

Як виступили інші українки

24. Олена Білосюк (Україна, 0+0) +1:22.1

44. Віта Семеренко (0+1) +1:52.0

50. Юлія Джима (1+1) +2:01.1

77. Катерина Бех (1+1) +2:27.8

99. Валентина Семеренко (0+4) +3:21.

Українська титулована біатлоністка Олена Підгрушна вийшла заміж та змінила прізвище на Білосюк.​