Билосюк: Я достойная замена

Билосюк финишировала на 24 позиции – это лучший результат среди украинок.

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Елена отметила, что пока не может дать четкий ответ относительно своего результата. И хочет сначала проанализировать ход по дистанции.

По словам спортсменки, команда выполнила все запланированное тренерами.

Скажем так: что тренеры запланировали – то мы и сделали. Плюс еще несколько дополнительных сборов, мы оставались в Европе, чтобы не нарываться на заболевания, коронавирус и так далее. Сделали максимум из того, что могли,

– сказала Билосюк.

В следующем этапе, который также состоится в Эстерсунде, спортсменки будут бежать эстафету. Билосюк отметила, что готова уступить свое место в четверке.

"Всегда говорю: незаменимых людей нет. Надеюсь, что наша молодежь подожмет меня, нажмет на пятки и я скажу, что могу уйти, потому что я достойная замена. В любое время, даже во время Олимпийских Игр в Пхенчхане, бежали девушки, которые были сильнее", – подчеркнула биатлонистка.

Как выступили другие украинки

24. Елена Билосюк (Украина, 0+0) +1:22.1

44. Вита Семеренко (0+ 1) +1:52.0

50. Юлия Джима (1+1) +2:01.1

77. Екатерина Бех (1+1) +2:27.8

99. Валентина Семеренко (0+4) +3:21.

Обратите внимание! Титулованная украинская биатлонистка Елена Пидгрушная вышла замуж и сменила фамилию на Билосюк.​