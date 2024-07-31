"У моїх очах він номер один": чемпіон світу про Олександра Усика

Теренс Кроуфорд поділився своїми думками про українського боксера Олександра Усика. Чинний чемпіон світу позитивно відгукується про українця.

На початку травня відбувся бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за титул IBF. Українець переміг британця, ставши абсолютним чемпіоном.

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Що Кроуфорд думає про Усика

Чемпіон світу має позитивну думку про українського боксера.

Усик – відмінний боксер. Він домігся великих успіхів у боксі. У моїх очах він номер один у рейтингу найкращих боксерів незалежно від категорії,

– розповів Теренс Кроуфорд.

Олександр Усик відмовився від поясу IBF, подарувавши його британським боксерам. 21 вересня за нього битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

Відзначимо, що між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі ще запланований реванш, який відбудеться 21 грудня 2024 року.