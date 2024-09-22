Будемо налаштовуватись так само, як на Рух, – Кабаєв про майбутню гру з Лаціо

Півзахисник Динамо, Владислав Кабаєв, прокоментував майбутню гру проти Лаціо. Зокрема футболіст поділився настром напередодні важливого протистояння.

У плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо поступилося Зальцбургу і опустилося в основний етап Ліги Європи. Першою командою, з якою зустрінуться кияни, буде Лаціо.

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Кабаєв про настрій напередодні гри з Лаціо

Футболіст вважає, що добре, що гра вже за кілька днів, оскільки, якби було довше, то підсвідомо вдаєшся до аналізу, засмучуєшся. Також Владислав сподівається, що багато людей прийде підтримати їх на трибунах.

Будемо налаштовуватися на Лаціо так само, як на Рух. Дуже цікаво, я та команда чекаємо на цей матч, будемо віддавати все, аби привезти додому очки,

– розповів Кабаєв.

Зокрема він відповів, чи розбирала команда гру Лаціо.

"Ми рухаємося крок за кроком. Готувалися до Руху, а Лаціо ще буде час подивитися. Тренер скаже про подальший наш розклад, і будемо готуватися. Але Лаціо – хороша команда, тут слабких команд немає. Тож буде цікаво. Ми вже грали проти хороших команд, підняли планку, вболівальники чекають від нас результату, тож потрібно її втримати – і це завдання-мінімум", – додав Владислав Кабаєв.

Нагадаємо, що Динамо зустрінеться з Лаціо 25 вересня о 22:00 за київським часом.