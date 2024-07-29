Не знаю, що сказати – Романчук прокоментував поразку у кваліфікації на Олімпіаді-2024

Михайло Романчук прокоментував поразку на Олімпіаді-2024. Українець не має правильних слів, щоб якось це прокоментувати.

У понеділок, 29 липня, відбулася кваліфікації плавання на 800-метрівці вільним стилем. Українець Михайло Романчук не пройшов кваліфікаційний раунд.

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Коментар Романчука щодо поразки

Михайло Романчук у кваліфікації на дистанції 800 метрів вільним стилем показав результат 7:49.75 хвилини та фінішував 17-м, чого не вистачило для проходу до фіналу.

Не знаю, що сказати. У повному розпачі. Це не те, для чого готувався, для чого увесь рік пропрацював. Більше нічого сказати не можу. Слів просто немає. Було дві дистанції, вже одна залишилася. Треба зробити висновки, чому воно так і підходити з "холодною" головою до 1500 м,

– розповів український спортсмен.

У суботу, 3 серпня, Михайло Романчук також змагатиметься за вихід у кваліфікації на 1500 м вільним стилем.

Відзначимо, що спортсмен є бронзовим призером Олімпіади-2020 на 800 м вільним стилем у Токіо.