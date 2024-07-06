Особливо пенальті не тренував, – Мессі прокоментував свій незабитий 11-метровий

У матчі проти Еквадора Ліонель Мессі не реалізував пенальті. Гравець пояснив незабитий 11-метровий удар.

5 липня в межах чвертьфіналу Копа Америка-2024 Аргентина протистояла Еквадору. Чинні чемпіони світу-2022 перемогли за результатами серії післяматчевих пенальті.

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Коментар Мессі щодо незабитого пенальті

Неодноразовий володар "Золотого м'яча" у серії післяматчевих пенальті пробивав першим, однак не реалізував 11-метровий удар, пробивши в поперечину.

Я зробив так, як і задумав. Перед грою я розмовляв із нашими воротарями, особливо пенальті не тренував. На жаль, м’яч пройшов вище за отвір воріт,

– розповів Мессі.

Також він додав, що думав, якщо справа дійде до пенальті, то будуть спокійні, бо Аргентина має перевагу.

На турнірі Ліонель Мессі зіграв 3 матчі. у яких не відзначився забитим м'ячем, однак на його рахунку є одна результативна передача.

Відзначимо, що у півфіналі Копа Америка-2024 Аргентина зустрінеться з Канадою. Матч відбудеться 10 липня о 3:00 за київським часом.