Ось лайно, мені тільки 29 років, – що сказав Еріксен, коли прийшов до тями

Німецький лікар швидкої допомоги Йенс Кляйнфельд розповів про перші слова півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена після приходу до тями після зупинки серця під час під час матчу Євро-2020 з Фінляндією (0:1).
Кляйнфельд був присутній на матчі в Копенгагені, де раніше проводив інструктаж з надання невідкладної допомоги з бригадою на стадіоні.
До слова Еріксену встановлять кардіостимулятор після зупинки серця під час матчу Євро-2020
Коли Еріксен впав, він вийшов на поле, щоб допомогти лікарям датської команди.
Я був на трибуні на протилежному боці, коли він впав. Спочатку я нічого такого про цей момент не подумав. Але потім побачив, що доктор датської команди поводиться досить неспокійно. Я зрозумів, що відбувається щось ненормальне. У таких випадках швидкість має вирішальне значення. Тут треба було 2-3 хвилини, щоб Еріксен отримав удар струмом,
– сказав лікар.
"Він відкрив очі і заговорив зі мною. Я запитав його по-англійськи: "Ти повернувся?" Він сказав: "Так, я тут". А потім він додав: "Ось лайно, мені тільки 29 років", – розповів Кляйнфельд.
В Еріксена зупинилося серце на Євро-2020
- Перший поєдинок збірної Данії на Євро-2020 запам'ятався не голами чи яскравою грою, а страшним епізодом, який стався з Крістіаном Еріксеном.
- Під завісу першого тайму хавбек без будь-яких зіткнень впав без свідомості на газон. Пізніше з'ясувалося, що у нього повністю зупинилося серце.
- На допомогу футболісту прибігли медики – вони провели реанімацію просто на полі та змогли привести його до тями. Він покидав поле на ношах.