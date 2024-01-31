Зінченко мав конфлікт із одноклубником після гри: Артета взявся виховувати українця – відео

У вівторок, 30 січня, Арсенал здобув виїзну перемогу над Ноттінгем Форест 1:2. Безпосередню участь у першому голі "канонірів" взяв Олександр Зінченко.

Українець вийшов у старті Арсенала та на 65-й хвилині допоміг команді розмочити нулі на табло. Олександр вдало вкинув з ауту на Габріела Жезуса, який прошив голкіперський кут, відкривши рахунок у матчі 0:1, інформує 24 Канал.

До теми Зінченко асистує: Арсенал здобув другу поспіль перемогу після повернення українця – відео

Емоції Зінченка після фінального свистка зашкалювали

Через 7 хвилин "каноніри" забили вдруге. Крутезна комбінаційна гра лондонського клубу закінчилась голом Букайо Сака – 0:2. Майже під завісу матчу господарі поля відквитали один м'яч завдяки удару Тайво Авонії. Однак цей гол вже не вплинув на результат зустрічі.

Арсенал переміг Ноттінгем на полі суперника 1:2.

Зінченка поміняли у компенсований до матчу час. Замість Олександра на поле вийшов поляк Якуб Ківьор.

Після поєдинку на футбольному полі закипіли емоції у футболістів Арсенала. Зінченко щось дуже емоційно розповідав Бену Вайту. У соцмережах навіть заговорили про фізичний контакт обох гравців після переможного матчу. Іншим футболістам лондонського клубу потрібно було втрутитись у конфлікт між Олександром та Беном. На скриншоті видно, як Деклан Райс тримає українського лівого захисника, а хтось із персоналу Арсенала стоїть між заведеними гравцями.



Зінченко посперечався із Вайтом після матчу / Кадр із відео

Після чого Зінченко мав розмову із головним тренером Арсенала Мікелем Артетою, який зупинив українця, котрий прямував у роздягальню гостей. Чоловіки декілька секунд щось емоційно обговорювали. На відео видно, що українець намагається щось пояснити наставнику, не погоджуючись водночас зі словами коуча "канонірів". Однак у фіналі розмови Зінченко кивнув головою та пішов.

Артета провів розмову із Зінченком після матчу: дивіться відео

Під час післяматчевої пресконференції Артета розповів, що сталось із Зінченком та Вайтон після фінального свистка. Виявилось, що футболісти лінії захисту сперечались щодо епізоду із пропущеним голом від Ноттінгема, у якому обидва зіграли не надто вдало.

Однак Мікель заявив, що такі розмови між футболістами йому до вподоби. Адже кожен із них хоче, щоб команда зіграла якнайкраще, аби принести користь Арсеналу.