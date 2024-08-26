Не вважала Крим російським, – Різатдінова про окупацію півострову

Олімпійська призерка Ганна Різатдінова розповіла про окупацію Криму. Зокрема спортсменка зазначила про своє відношення до анексії півострову.

У 2014 році Росія анексувала український півострів Крим. У Сімферополі народилася українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка і висловила свою думку про окупацію півострова.

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Що сказала Різатдінова про окупацію Криму

Українська гімнастка зазначила, що ніколи не вважала Крим російським і розуміє, що весь півострів окупований.

Але я все одно сподіваюся, що ми будемо їздити до нашого Криму вільно і спокійно. Знову почуємо спів цикад, відчуємо смак масандрівського вина, рапанів та персиків, запах можевелових дерев, тепло від піску на пляжі і шум хвиль нашого Чорного моря.т Колись це станеться, але такою великою складною ціною для всіх,

– зізналася Різатдінова.

Зокрема спортсменка відзначила про подальшу боротьбу та нагадування усім, що Крим – це Україна.

"Знаю, для наших дітей ми повинні все зробити. Кожен на своєму фронті. Треба не мовчати, треба не забувати, треба нагадувати світові. Тому що навіть коли ти спілкуєшся з іноземцями, хтось розуміє, що Крим – це Україна, а хтось – ні.

Продовження тимчасової окупації Криму Росією – це загроза, для світу і для міжнародного права та правопорядку. Тому треба постійно розказувати, нагадувати, показувати на карті: "Дивись, ось цей півострів, він український». Навіть коли тобі кажуть: "Як? Там вже ж Росія". Ні, подивись мій паспорт, це Україна".

Тому я впевнена, що незабаром справедливість буде відновлено. Кінець злочинній російській окупації нашого півострова буде покладено. І синьо-жовтий прапор повернеться на своє законне місце – в Севастополь, Джанкой, Керч, Алушту і мій рідний Сімферополь", – додала Ганна Різатдінова.

Нагадаємо, що гімнастка є бронзовою призеркою Олімпіади-2016.