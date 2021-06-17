Яремчук розповів, що потрібно Україні для виходу в плей-офф Євро-2020

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував мінімальну перемогу над Північною Македонією у матчі другого туру Євро-2020.

Загалом форвард відзначив позитивні емоції від матчу. Натомість він визнав, що македонці добряче потріпали нерви українській збірній, особливо наприкінці гри.

До слова Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі з двома не забитими пенальті: відео

"Тільки позитивні емоції, але дуже багато нервували під час матчу, в кінцівці. Зараз можна трохи порадіти, а від завтра потрібно готуватися до наступної гри", – розповів він.

Також Яремчук назвав всі передумов виходу України у наступну стадію чемпіонату Європи.

До неї потрібно набагато серйозніше підготуватися в психологічному плані, адже, на мою думку, Австрія – суперник, сильніший за Македонію. Потрібно буде викластися на 100%,

– сказав Яремчук.

Україна – Північна Македонія: найважливіше з матчу

Збірна України в другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Голами за "синьо-жовтих" відзначились Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Поєдинок пройшов у Бухаресті у четвер 17 червня. На відміну від стартового поєдинку, який проходив у Амстердамі, цього разу українська збірна мала відчутний бонус – набагато більше вболівальників. У сусідню Румунію значно простіше дістатись, тому перевага українців відчувалась із перших хвилин.

В останні хвилини напруга в матчі зашкалювала, але до якоїсь ігрової конкретики практично не доходило, що дозволило Україні здобути першу перемогу на чемпіонатах Європи з часів домашнього Євро-2012.

Таким чином після двох матчів підопічні Шевченка набирають 3 очки, але мають нульову різницю м'ячів. Увечері в четвер відбудеться інший матч цієї групи Нідерланди – Австрія.

Доля виходу з групи для українців вирішуватиметься у понеділок, 21 червня, у двобої зі збірною Австрії.