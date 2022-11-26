Футболісти Саудівської Аравії отримали коштовні подарунки після перемоги над Аргентиною на ЧС

Саудівська Аравія сенсаційно зіграла у першому турі чемпіонату світу-2022. Саудити несподівано обіграли Аргентину.

Аргентина вела у першому таймі завдяки вдало реалізованому пенальті від Ліонеля Мессі. Але гол Лео лише роздражнив суперника. У другій 45-хвилинці саудити двічі за п'ять хвилин відзначились в аргентинських воротах.

До теми Феєрверк голів із офсайдів: Саудівська Аравія сенсаційно обіграла Аргентину на ЧС-2022 – відео

Вже герої у своїй країні

Ба більше, аргентинці більше не забивали. Матч закінчився перемогою Судівської Аравії 1:2. Ці хлопці створили першу сенсацію на Мундіалі у Катарі, за що їх щедро винагородили у рідній країні.

Принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд подарував кожному футболісту автомобіль Rolls-Royce Phantom. Його початкова вартість стартує від 600 тисяч доларів.

Але й на цьому презенти не закінчились. Кожен герой того поєдинку отримав по 2,5 мільйона євро за цей тріумф над Аргентиною.

Цікаво, що після перемоги над Аргентиною у Саудівській Аравії оголосили вихідний заради святкування.

Після першого туру Саудівська Аравія несподівано одноосібно очолює групу "С". Польща та Мексика, які йдуть на другому та третьому місцях, мають по одному балу. Аргентина з нулем замикає групу.

У наступному матчі сенсаційний лідер групи зіграє проти Польщі. Початок зустрічі о 26 листопада о 15:00. Цікаво, чи зможуть саудити переграти Роберта Левандовського та компанію.