Що не заборонено, те дозволено, – У Росії відреагували на дискваліфікацію Куляка через "Z"

Російського спортивного гімнаста Івана Куляка дискваліфікували на один рік від міжнародних виступів. Все через те, що він вийшов на церемонію нагородження з літерою "Z".

У Росії "палає"

Інцидент трапився на початку березня під час етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики у Катарі. Вже тоді Міжнародна федерація спортивної гімнастики відсторонила представників країн-агресорів від участі під своєю егідою.

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Проте оскільки росіяни прибули у Катар, то їм дозволили виступити. Проте все ж таки з певними обмеженнями. Росіяни змагалися на турнірі у статусі нейтрального атлета, тобто без прапора та гімну.

Росіянин Іван Куляк посів на 3-тє місце у паралельних брусах. Він вийшов на п'єдестал з літерою "Z" на грудях. У Міжнародній федерації відразу відреагували на нахабний вчинок представника Росії. Оскільки таку символіку використовують окупанти, які прийшли з війною в Україну.

Проти росіянина застосували санкції. Його виступ у досі анулювали, тож він має повернути організаторам свою бронзову нагороду, а також призові за неї – 500 франків або еквівалент у доларах.

Куляку заборонена участь у будь-яких змаганнях або подіях під егідою FIG чи організованих будь-яким її членом на один рік (від 17 травня). Наразі російські спортсмени в будь-якому разі безстроково усунені від змагань через повномасштабне вторгнення їхньої країни в Україну. Тож, якщо бан досі діятиме через рік, до дискваліфікації Куляка додадуть ще шість місяців від моменту, коли буде знято заборону на участь росіян.

Також представник Росії зобов'язаний додатково заплатити штраф сумою 2000 швейцарських франків як компенсацію за витрати комісії на роботу над його справою.

Як відреагувала Росія

Голова комітету Державної думи РФ з культури й спорту Дмітрій Свіщєв у коментарі ТАСС прокоментував рішення Міжнародної федерації.

Що не заборонено, те дозволено, і жодних образливих, дискримінаційних, націоналістичних знаків особисто я у вчинкові Куляка не бачу, як не бачить і весь нормальний цивілізований світ. Але, на жаль, федерація не може впоратися із тиском політиків, великих бізнес-воротил, які регулюють закон або беззаконня у спорті. Вона не витримала ударів, і постраждав спортсмен, який нічим себе не скомпрометував. При цьому спортсмени в інших видах можуть виходити з політичними лозунгами, і їм за це нічого не буде,

– сказав росіянин.