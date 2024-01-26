Нуль шансів, – Клопп зробив потужну обіцянку для уболівальників Ліверпуля

Інформація, яка з'явилась 26 січня, шокувала прихильників англійського Ліверпуля. Поточний сезон-2023/2024 стане останнім для Юргена Клоппа на чолі "мерсисайдців".

По закінченню сезону до керма Ліверпуля прийде новий головний тренер. Однак із Юргеном Клоппом, у якого контракт із клубом якраз до кінця цього сезону, йде просто величезна епоха "мерсисайдців".

До теми Кінець знакової епохи: Юрген Клопп оголосив про відхід з Ліверпуля

Уболівальники Ліверпуля розчулені цією обіцянкою

Після цієї інформації ще поки що головний тренер Ліверпуля Клопп дещо пообіцяв фанатам англійського клубу. Цими словами німецький спеціаліст показав, наскільки сильно він вдячний Ліверпулю та яку частину у його житті відіграє цей англійський гранд.

До цього всього Клопп ще й не виключив той факт, що після остаточного відходу із клубу буде мати річну паузу у тренерстві.

Я йду, але можу сказати одне – я ніколи не тренуватиму інший клуб в Англії. Лише Ліверпуль, це 100%. Просто неможливо працювати в іншій команді в Англії. Я надто люблю і поважаю Ліверпуль. У мене навіть думки не буде працювати в іншій команді в Англії, якщо надійде пропозиція. Нуль шансів. Ліверпуль – це велика частина мого життя. Я та моя родина почуваємось тут як удома. Думаю, я взагалі рік не тренуватиму,

– заявив Юрген Клопп.

Відзначимо, що Клопп має усі шанси, аби гучно грюкнути дверима у своєму останньому сезоні на чолі Ліверпуля. Після 21-го зіграного туру "мерсисайдці" лідирують в АПЛ, набравши 48 балів. Перевага над другим МанСіті складає 5 очок. Такою ж є перевага над третім Арсеналом та четвертою Астон Віллою, у яких теж по 43 пункти в активі.

Ліверпуль – єдиний англійський клуб у тренерській кар'єрі Клоппа

У жовтні 2015-го року вперше перетнулись дороги Ліверпуля та Клоппа. Їх взаємна любов тривала майже довгих 9 років.

На чолі англійського клубу Юрген вже провів 464 матчі та привів Ліверпуль до 7 трофеїв.

У двох поспіль сезонах 2018/2019 та 2019/2020 був визнаний найкращим тренером року.

У сезоні-2018/2019 привів "мерсисайдців" до перемоги у Лізі чемпіонів.

28 січня Ліверпуль проведе свій найближчий матч у рамках четвертого кола Кубка Англії проти Норвіча.