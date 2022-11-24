Мессі отримав по спині та почув пророчі слова від футболіста Саудівської Аравії: відео розмови

Аргентина стала авторкою першої сенсації на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Ліонель Мессі та компанія несподівано програли скромній Саудівській Аравії.

По ходу поєдинку захисник Саудівської Аравії Алі Аль-Болеахі підбіг до Ліонеля Мессі та гепнув Лео по спині. Центрбек гостей щось сказав зірковому аргентинцю, пише 24 канал.

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Кумедна розмова, яка втілилась у реальність

Як згодом вияснилось, Аль-Болеахі сказав Ліонелю, що його Аргентина не переможе їх команду у першому матчі на Мундіалі у Катарі. Його слова виявились пророчими.

Я сказав йому, що вони не виграють,

– відповів оборонець Саудівської Аравії.

Відео моменту розмови

Схоже, що Аль-Болеахі щось таки знав. Його команда видала потужний старт другого тайму та двічі засмутила аргентинського голкіпера. Обидва голи були забиті з різницею у 5 хвилин. На 48-й хвилині Аль-Шехрі зрівняв цифри на табло у Катарі, а вже через п'ять хвилин Аль-Досарі вивів Саудівську Аравію уперед 1:2.

Аргентина створила першу сенсацію зі знаком мінус для себе. Сам Лео став автором першого голу у зустрічі з пенальті, який не допоміг команді уникнути поразки.