Ще одна втрата: Яремчук може пропустити матч з Казахстаном
30 серпня 2021 , 09:18Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Нападник збірної України Роман Яремчук ризикує не зіграти у матчі 4-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Яремчук пропускає матч 4-го туру чемпіонату Португалії проти Тондели.
25-річний нападник відсутній в заявці через температуру, яка у нього піднялася після вакцинації від коронавірусу.
Дивіться також Збірна України з футболу отримала новий тренерський штабЧерез це участь Яремчука в найближчій грі збірної України у відборі на ЧС-2022 проти Казахстану (1 вересня) перебуває під питанням. Медики в найближчі дні будуть оцінювати його стан.
Також стало відомо, що розташування збірної залишив нападник Дніпра-1 Артем Довбик. У нього незначне пошкодження ребра.
Що відомо про збірну України зараз
- Повністю збірна України вперше збереться вже у Нур-Султані ввечері 30 серпня, де у команди 1 вересня запланований матч проти збірної Казахстану. Саме туди прибудуть одразу шість українських легіонерів – Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Олександр Зубков, Ігор Харатін та Тарас Качараба.
- Після гри з Казахстаном, на збірну України 4 вересня очікує матч в Києві проти Франції. А потім 8 вересня – гостьовий товариський матч проти Чехії.