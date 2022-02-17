Ще одна українка здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді – бобслеїстка Лідія Гунько

Міжнародна агенція допінг-тестування заявила, що в аналізі української спортсменки Лідії Гунько виявили заборонені речовини. Спортсменку відсторонили від змагань.

Аналіз в Гунько було взято 14 лютого 2022 року. В цей день бобслеїстка закінчила свої виступи, показавши 20-й результат на Олімпіаді-2022.

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17 лютого лабораторія в Пекіні заявила, що в допінг-пробі Гунько виявили заборонені препарати.

Одразу після цього Гунько було відсторонено від змагань та тренувань, а також будь-якій професійній діяльності на Олімпіаді-2022.

Гунько має право оскаржити своє відсторонення в Спортивному арбітражному суді. А також має право вимагати аналізу B-проби.

Українки провалюють допінг-проби на Олімпіаді

Позитивна допінг-проба Гунько стала другою для України на зимовій Олімпіаді в Пекіні. До цього допінг виявили в пробі лижниці Валентини Камінської. Її теж відсторонили від змагань.Камінська заявила, що ця ситуація може призвести до закінчення її професійної кар'єри.

Україну на Олімпіаді-2022 представляють 45 спортсменів.