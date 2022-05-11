Ще одна спроба привернути увагу до України, – Сидорчук про матч проти Боруссії Менхенгладбах

Збірна України з футболу продовжує підготовку до матчу плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. У команди запланована серія товариських поєдинків.

Сидорчук: Ми не забуваємо про те, що зараз відбувається в Україні

Перший товариський матч збірної України відбудеться 11 травня. Національна команда зіграє проти Боруссії Менхенгладбах.

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Півзахисник Сергій Сидорчук розповів про значущість спарингу з німецькою командою. Він наголосив, що так команда приверне увагу світу до війни в Україні.

Перш за все, ми розпочали підготовку до Шотландії. Я вважаю, що це більш підготовчий матч, ніж виставковий. Але так само ми не забуваємо про те, що зараз відбувається в Україні. Буквально за кілька годин до пресконференції я побачив світлини з "Азовсталі" з нашими пораненими військовими. Тому сказати, що це буде лише підготовчий поєдинок, у мене не виходить. Це буде ще одна спроба привернути увагу до тієї ситуації, яка зараз відбувається в Україні,

– сказав футболіст.

За словами гравця, всі футболісти збірної розуміють важливість ігор у плей-офф відборі. Команда налаштована перемагати.

"Якщо чесно, ми не в найгірших умовах у плані життя. Якщо ви бачили те, що відбувається в Україні, а саме на сході, в Одесі… Ми того не відчуваємо, хоча на початку війни всі це пережили. У збірній ми не дискутуємо, в усіх приблизно одне й те саме на душі, у голові, у словах.

Це не та пропаганда, яка йде з іншої сторони, тому що ми живемо на нашій землі, бачимо те, що відбувається, наживо, а не по телевізору. Тут не може бути жодної дискусії — в усіх одна, спільна думка", – зазначив Сергій.

Сидорчук зазначив, що перемога у матчі з Шотландією потішить українців так, як підписання ленд-лізу.

Що стосується гри із Шотландією, то всі хлопці розуміють, який тягар у них на плечах. Це може бути для всіх українців друга добра новина за останній час після ленд-лізу, підписаного США. Усі ми живемо цією грою й сподіваємося, що в нас усе вийде,

– додав гравець.

Підготовка до гри з Шотландією