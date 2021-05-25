По завершенні сезону-2020/21 в Україні прийнято рішення про скасування чемпіонату U-21.

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"Це приголомшливе випробування і величезний досвід. Я дуже вдячний Шахтарю за надану можливість. Дуже радий виконаній нами роботі у всіх аспектах за ці 2 сезону, починаючи з досягнень з розвитку футболістів і закінчуючи результатами. Крім успіхів за ці 2 роки, ми також не повинні забувати пов'язану з карантином паузу, оскільки в молодіжному чемпіонаті ми спочатку йшли на 1-му місці з відривом у 4 очки, а після перерви відстояти позиції не вдалося", – заявив Валенте.

Шахтар подякував тренеру за роботу і побажав удачі в подальшій кар'єрі.

До слова. Португальський наставник очолював молодіжний склад "оранжево-чорних" на протязі 2 років (з 2019 року).