Ще один спонсор відмовився від співпраці з Челсі через санкції Абрамовича

Лондонський Челсі втратив ще одного спонсора через санкції, накладені на російського бізнесмена Романа Абрамовича, якому належав клуб. Hyundai розірвав угоду з командою.

Черговий удар для Челсі

Від початку війни лондонський клуб зазнав низку ударів через свого власника, який є близькими до президента Росії.

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Спершу з Челсі розірвала угоду телекомунікаційна компанія Three. Потім від клубу відмовилися виробники Nike. А 13 березня про розірвання контракту повідомив ще один спонсор – Hyundai.

Hyundai був спонсором Челсі з 2018 року. За умовами спонсорської угоди лондонський клуб отримував щорічно 10 мільйонів фунтів.

Корейська компанія також підготувала звернення, у якому пояснила свою позицію щодо призупинення угоди з клубом. Там зазначили, що підтримують футболістів і вболівальників команди, але враховуючи обставини, вимушені призупинити діяльність у сфері маркетингу та комунікацій.

Уряд Великобританії 10 березня ввів санкції проти Абрамовича та заблокував активи російського бізнесмена, зокрема футбольний клуб.

Челсі заборонили продовжувати контракти, проводити трансфери та продавати квитки на матчі.

Також раніше повідомлялося, що у зв'язку із санкціями проти власника клубу банк Barclays тимчасово заблокував банківський рахунок Челсі. Тепер команді загрожує фінансовий крах.