Клопп: Те, що зробило правління Великої Британії, було правильним
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував накладені санкції на Романа Абрамовича. Він підтримав відповідне рішення Великої Британії.
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"Томас Тухель і я знаємо один одного, але ми не надто близькі, щоб спілкуватись поза іграми чи в інші моменти. Він, гравці і усі працівники Челсі не несуть відповідальності за те, що відбувається навколо них.
Лише одна людина справді винна – це Володимир Путін. Я не знаю про роль Романа Абрамовича у цьому, але з роками можна було зрозуміти, що він досить близький з президентом РФ", – сказав Клопп.
Я гадаю, що те, що зробило правління Великої Британії, було правильним. Але щоб бути на 100% чесним, це не круто для людей в Челсі та вболівальників. Я це розумію, але дії уряду були логічними,
– наголосив наставник Ліверпуля.
- Лондонському клубу заборонили продовжувати контракти, проводити трансфери та продавати квитки на матчі.
- 2 березня Абрамович заявив, що збирається продавати Челсі. Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене із думкою про клуб.
- Бізнесмен також повідомив, що дохід від продажу він передасть в спеціально створений благодійний фонд "усіх жертв війни в Україні".
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