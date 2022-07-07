Ще двох російських хокеїстів підозрюють у купівлі військових квитків

У росії набирає оберт скандал з хокеїстами. Виявилося, де деякі з них купили військові квитки, щоб уникнути служби в армії. Один з них тепер виступає в НХЛ.

Все почалося з воротаря збірної росії Івана Федотова. Влітку 2022 року він вирушив покинути московський цска, підписавши контракт з командою "Філадельфія Флаєрс" з НХЛ. Але перебратися до США йому не вдалося – гравця затримали "за підозрою в ухилянні від військової служби".

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А вже після цього оперативно відправили служити за Полярне коло у місто Сєвєродвінськ. Йому дали звання рядового. Тепер гравець приєднається до спортроти північного флоту, де виступатиме у складі команди "авангард" біломорської військово-морської бази.

Історія отримала неочікуване продовження. Виявилося, що в Федотова був куплений військовий квиток. Але не в нього одного. Під підозру потрапили також ще один хокеїст цска Павєл Карнаухов. А також Кірілл Капрізов, який в НХЛ виступає за "Міннесоту Уайлд". Нібито всі вони у 2017 році купили військові квитки через колишнього поліцейського Фаріта Самігулліна та представника військового комісаріату міста Уфи Костянтина Воропаєва. Проти останнього вже розпочато розслідування. Самігулліна ще в квітні затримали представники фсб.

Всі троє хокеїстів свого часу виступали в Уфі за команду "салават юлаєв".

Однак поки щодо них не розпочато розслідування. Однак це не означає, що їх не призвуть до арміх найближчим часом, як це сталося з Іваном Федотовим.

Варто відзначити, що Капрізов у 2020 році перебрався до НХЛ. Його зарплата в "Міннесоті" – близько 9 мільйонів доларів на рік. Де саме він перебуває зараз – невідомо. За одними даними – в росії, за іншими – в США. Але чи захоче він після цього повертатися в росію, де на нього може очікувати служба в армії замість яскравого життя в США – ше питання. До цього хокеїст виграв золоті медалі на Олімпіаді-2018. А після того, як перебрався до НХЛ, отримав звання новачка року.