"Буде перемога за очками": відомий тренер зробив прогноз на поєдинок Усик – Ф'юрі

Шейн Макґіґан поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Відомий тренер вірить в перемогу Олександра Усика.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Шейн Макґіґан про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився відомий тренер Шейн Макґіґан. За його словами, бій має пройти всю заплановану дистанцію у 12 раундів.

"Зважаючи на недавню форму – Усик. Але габарити, сила, як він може його виснажити… Його ще ніхто не виснажував. Дерек Чісора був найближчою людиною, яка могла фізично нав’язати себе, і він зробив це рано, а потім Усик пристосувався.

Тому не знаю, думаю, що це буде перемога за очками, думаю, що бій буде дуже близький за очками. Але я поки не назву переможця. Думаю, що він може присікти це", – сказав Макґіґан.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.