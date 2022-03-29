Шейхи з Саудівської Аравії обіцяють чималий гонорар за реванш Усик – Джошуа, – ЗМІ

Шейхи з Саудівської Аравії зацікавлені в проведенні поєдинку Олександра Усика з Ентоні Джошуа.. Скоріше за все, що поєдинок відбудеться саме на їхній території.

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ЗМІ зазначають, що шейхи хочуть виплатити гонорар для боксерів у сумі 120 мільйонів доларів. Джошуа отримає більшу частину цієї суми, але Усик як чинний чемпіон претендуватиме на 50%. Або навіть на більшу частку через війну.

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Ця сума на 40 мільйонів більша від гонорару за бій Джошуа з Енді Руїсом.

Також вони платили 50 мільйонів доларів, щоб пілоти Формули-1 приїхали виступати в Джидді на ГП Саудівської Аравії. Журналісти переконані, що таким чином шейхи зміцнюють свій імідж на тлі порушення прав людини у країні.

Раніше промоутер українського боксера повідомляв, що реванш скоріше за все відбудеться у Саудівській Аравії. Бій може відбутися вже наприкінці червня.

У перші дні повномасштабної війни Усик обороняв країну від окупантів у лавах територіальної оборони Київської області.

Потім 22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд закордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа.

Усик скористався можливістю та виїхав з України. Він пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж у батальйоні територіальної оборони.