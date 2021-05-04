Шевчук назвав зайвого воротаря збірної України на Євро-2020

Колишній захисник Шахтаря, а нині відомий футбольний есперт В'ячеслав Шевчук, поділився думкою, хто повинен потрапити в заявку національної команди на чемпіонат Європи.

Шевчук вважає, що досвідчений воротар Андрій Пятов, незважаючи на відсутність ігрової практики, потрібен збірній на Євро. Воротар Реала Андрій Лунін отримує занадто мало ігрової практики в команді, щоб претендувати на потрапляння до заявки.

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З воротарів повинен бути Бущан і Трубін. Пятов також однозначно потрібен, а Лунін в даний момент не грає, тому, на жаль, він зайвий,

– заявив Шевчук.

"За захист залізно будуть Караваєв, Забарний, Миколенко, Матвієнко, Кривцов і Соболь. Довго був травмований Тимчик. Якщо він в останніх матчах буде проявляти себе, його викличуть. Михайліченко не завжди грає в чемпіонаті Бельгії, тому будуть дивитися на зборах. Шевченко дивиться, хто і як себе проявляє в клубі", – підсумував Шевчук.

Лунін без ігрової практики

Лунін перейшов у Реал в 2018 році із Зорі за 8,5 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів за "вершкових" всього один матч в Кубку Іспанії, в якому пропустив два м'ячі.