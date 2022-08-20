Шевченко зіграв у футбол з дітьми на понівеченому стадіоні в Ірпені
20 серпня 2022 , 19:24Читать новость на русском
Джерело:Олександр Маркушин
Андрій Шевченко приїхав до Ірпеня, який постраждав під час російської окупації.
Екскурсію понівеченим містом для Шевченка провів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Вони відвідали знищену Ірпінську дитячо-юнацьку спортивну школу та міський стадіон "Чемпіон", який теж пошкоджений.
Варте уваги "Звучить як погроза з минулого": що сказав путін при першій зустрічі з Шевченком
"Я звернувся до Андрія Шевченка, як до обличчя українського футболу та до амбасадора United24 з проханням взяти під опіку нашу ДЮСШ та задіяти можливості United24 для пошуку фінансування її відбудови", – заявив після зустрічі Олександр Маркушин.
Шевченко також зіграв у футбол з юними гравцями.
Шевченко під час відвідин стадіону в Ірпені