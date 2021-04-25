Шевченко жорстко нокаутувала небезпечну Андраде у титульному бою: відео

У ніч з 24 на 25 квітня в Джексонвіллі (Флорида) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 261. Чемпіонка UFC в найлегшій вазі Валентина Шевченко побилась проти Джессіки Андраде.

П'ятий вдалий захист

Бій відбувся відразу після поєдинку між Хорхе Масвідалем та Камару Усманом, у якому перемогу святкував останній. Шевченко ж вийшла в октагон, щоб п'яте захистити чемпіонський титул.

Як це було Усман захистив титул чемпіона, відправивши Масвідаля у глибокий нокаут: відео

Вже з перших секунд Шевченко показала, хто головна фаворитка цього протистояння. Валентина взяла ініціативу у свої руки завдяки успішним тейкдаунам і ударам зверху у партері.

У другому раунді бій продовжився за ідентичним сценарієм. Боєць з Киргизстану після чергових тейкдаунів нанесла декілька потужних, а головне влучних ударів у голову суперниці. Суддя через кілька секунд після таких комбінацій зупинив бійку та не дав добити бразилійку.

Шевченко здобула перемогу технічним нокаутом та п'ятий раз поспіль вдало захистила титул, яким колись теж володіла Андраде.

Відео нокауту