Є питання до попередників: Шевченко розповів про шалений дефіцит у бюджеті УАФ

В Українській асоціації футболу 25 січня змінився очільник організації. Замість Андрія Павелка, який на той момент перебував у СІЗО, делегати конгресу обрали Андрія Шевченка.

Легенда українського футболу почав роботу на новій посаді з аудиту. Перші його результати говорять, що в організації є великий дефіцит коштів.

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Аудит триває

Шевченко розповів про фінансову ситуацію в УАФ та заявив, що віднині процеси діяльності організації будуть відкритими:

"Цього року збільшилось державне фінансування футболу, бо наша збірна виступатиме на Олімпіаді. Це нормально. Ми плануємо надавати звіти за свою діяльність. В тому числі – фінансові. Один з перших наших кроків по диджиталізації футболу – це введення електронного документообігу. Отримувати інформацію буде простіше.

Є цільові кошти, вони йдуть під конкретні проєкти та програми, частина коштів – на фінансування операційної діяльності УАФ – зарплати та інше. Все розподіляється по відповідних комітетах, а вони будуть звітувати. Ми зараз налаштовуємо цей процес. Звіти будуть публічні. Мені цікавий відкритий процес діяльності УАФ".

Також Шевченко розповів, що наразі в УАФ є велика фінансова яма. Поки аудит не закінчився, але дефіцит бюджету вже сягає шаленої суми.

Станом на сьогодні в УАФ дефіцит бюджету 105 мільйонів гривень. З чого він склався? Після аудиту стане зрозуміліше. Але потрібно почекати, оскільки робиться аудит за 9 років. І це не лише фінансовий аудит, а й операційний – аналізується адміністративна діяльність УАФ і це ускладнює процес. Про результати перевірки дізнаються всі,

– заявив Шевченко.

Нагадаємо, що раніше Андрій Шевченко розповів, яку країну мріє представляти його син Крістіан на міжнародній арені. Він заявив, що той сподобався скаутам юнацької збірної України й наразі триває збір документів для отримання українського громадянства.