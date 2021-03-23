Шевченко заговорив українською мовою під час пресконференції: відео

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зазвичай використовує російську мову в побуті. Також він спілкується італійською та англійською мовами. Але на пресконференції щодо матчів збірної України заговорив українською.

Саме українською мовою звернувся Андрій Шевченко до журналістів під час онлайн-спілкування з журналістами.

До теми Шевченко видав емоційну промову на першому тренуванні збірної України: відео

"Доброго дня. Я радий всіх привітати з початком зборів національної команди. Із задоволенням відповім на усі ваші запитання. Поки не готовий спілкуватися українською мовою постійно, але робитиму це в майбутньому", – заявив Шевченко на початку пресконференції.

Відео виступу Шевченка українською мовою

Далі Андрій Шевченко відповідав на питання журналістів російською мовою. Серед іншого він розповів про можливий виклик до збірної Україн англійця Макса Кілмана.

Нагадаємо, збірна України з футболу у березні проведе три матчі відбору на ЧС-2022 у Катарі. Перший матч відбудеться 24 березня проти Франції на виїзді. Далі на українців очікують два домашні поєдинки – проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня). Обидві ігри відбудуться в Києві.