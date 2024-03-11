Фінальне рішення не ухвалено: Шевченко прокоментував мобілізацію футболістів

Після обрання Андрія Шевченка президентом УАФ представники клубів очікували вирішення питання з бронюванням футболістів. Проте готового рішення у нового очільника не було.

Влітку 2022 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського були поновлені спортивні змагання, зокрема і футбольний чемпіонат. Збірні та клубні команди воюючої країни були представлені на міжнародних турнірах.

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Складне питання мобілізації гравців

Однак ситуація на фронті залишається надзвичайно складною. Військові підрозділи потребують постійного поповнення. З цією метою Верховна Рада розглядає проєкт закону про мобілізацію.

Тож знов у футбольних колах було порушено питання бронювання гравців та персоналу клубів. Очікувалося, що з приходом до керма УАФ Андрія Шевченка рішення буде прийнято.

Президент УАФ висловився щодо мобілізації та бронювання футболістів. На думку Андрія Миколайовича, спорт відіграє важливу роль впливу на міжнародній арені.

"Це питання дуже складне, тому що мова йде не тільки про гравців, а й про тренерів, лікарів, суддів. Але… Спорт відіграє важливу представницьку роль як всередині країни, так і за кордоном. Підготовка та участь у змаганнях є маркером продовження життя в державі, яка веде війну.

Окрім того, спорт завжди, а за нинішніх умов це особливо важливо, залишається ефективним важелем впливу на міжнародну спільноту. Це майданчик, щоб доносити важливі для нас наративи для міжнародної аудиторії. Ми маємо допомагати утримувати Україну у фокусі міжнародної адженди, в тому числі за допомогою спорту і футболу зокрема", – розповів Шевченко.

Таким чином, Україна має бути максимально представлена на усіх спортивних турнірах. Це ж стосується футболу.

Навіть в такий складний момент, на мою думку, важливо продовжувати брати участь в змаганнях на найвищому рівні, представляючи Україну і постійно мобілізувати міжнародну спільноту на підтримку нашої держави. Проте, фінальне рішення щодо того, в якій кількості, на яких подіях та хто саме має представляти Україну, ухвалюють органи державної влади,

– резюмував президент УАФ.

Футбольні клуби самотужки бронюють футболістів