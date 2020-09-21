Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко назвав список з 28 гравців, які готуватимуться до жовтневих матчів. Серед них є і новачок головної команди.

Другий цього року збір національна команда розпочне 5 жовтня, повідомили в УАФ. На українців очікують три поспіль матчі зі збірними, які виграли три останні чемпіонати світу – Францією, Німеччиною та Іспанією.

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Резервіст та новачок

У списку викликаних футболістів – 28 гравців. Півзахисник бельгійського "Гента" Роман Безус потрапив у резервний список. І буде в основному складі, якщо травмується хтось з основних гравців.

Щодо новачка, то цього разу такий лише один. Це захисник Євген Чеберко. Капітан молодіжної збірної України цього літа перейшов з луганської "Зорі" до австрійського ЛАСКа.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Георгій Бущан ("Динамо").

Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Георгій Бущан ("Динамо"). Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, (усі – "Шахтар"), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (обидва – "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія).

Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, (усі – "Шахтар"), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (обидва – "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія). Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – "Динамо"), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін ("Ференцварош", Угорщина).

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – "Динамо"), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін ("Ференцварош", Угорщина). Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Владислав Супряга ("Динамо").

Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Владислав Супряга ("Динамо"). Резерв: Роман Безус ("Гент", Бельгія).

Плани збірної

Збірна України збереться 5 жовтня. І одразу вирушить до Парижа, де 7 жовтня на "Стад де Франс" у Сен-Дені зіграє товариський матч проти чинних чемпіонів світу збірної Франції.

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8 жовтня збірна України повернеться до Києва. Тут команда продовжить підготовку до матчів Ліги націй. 10 жовтня на НСК "Олімпійський" українці прийматимуть збірну Німеччини. На 13 жовтня запланований матч проти збірної Іспанії на цьому ж стадіоні.