Шевченко, Світоліна та Клочкова: найбільші перемоги українського спорту за 30 років Незалежності

За 30 років український спорт подарував безліч незабутніх емоцій всупереч багатьом проблемами. Він об'єднував, надихав, змушував сміятися та навіть плакати.

Українські спортсмени неодноразово доводили, що можуть бути кращими за конкурентів з інших країн. У багатьох видах спорту українці били рекорд та підкорювали, здавалося, недосяжні вершини. Наші спортсмени підіймали український прапор та змушували пишатися тим, що ми українці!

Варте уваги Від братів Кличків до золотого покоління олімпійців: топ-боксери України за часів Незалежності

Ще за часів СРСР українці довели, що одні з найкращих у світі. Як приклад, легендарні футболісти Олег Блохін та Ігор Бєланов, неймовірна Ірина Дерюгіна, метр тренерського цеху Валерій Лобановський, рекордсмен Сергій Бубка та багато інших.

"Золотий м'яч" Шевченка

Одним з найбільших досягнень українського футболу є Андрій Шевченко. Досі немає жодного українського футболіста, який би зміг бодай наблизитися до Шевченка за рівнем майстерності, розуміння гри, самовіддачі та просто ментальності переможця.

Шевченко став не просто найбільш успішним футболістом України, але й взірцем для всіх майбутніх поколінь. Саме завдяки Шевченку Незалежна Україна стала футбольною країною.

У 2003 році Андрій став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів. Найбільш престижний турнір підкорився Шевченку у складі італійського Мілана, де українець відігравав ключову роль.

Індивідуальні здібності Шевченка не були залишені без уваги. У 2004 році він здобув "Золотий м'яч" і став третім українцем, який отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі. Після Шевченка жоден українець навіть не був серед претендентів на нагороду!



Шевченко привіз "Золотий м'яч" до пам'ятника Лобановському у Києві/ Фото dynamo.kiev.ua

Медалі АПЛ Лужного та Зінченка

Разом із Шевченком вагомий внесок у впізнаваність українського футболу зробили Анатолій Тимощук, Олег Лужний та Олександр Зінченко.

Тимощук став тільки другим українцем, який виграв Лігу чемпіонів. Легендарний гравець збірної України здобув титул з мюнхенською Баварією у 2013 році.

Хоча Анатолій і не був важливою складовою мюнхенців, однак завжди віддавався на 100%. Саме це дозволило йому залишатися у рядах найсильнішої команди Німеччини.

Натомість Лужний та Зінченко поки єдині українці, які вигравали англійську Прем'єр-лігу. Обидва довели, що можуть бути не просто "пасажирами" потяга, який іде до чемпіонства, але й важливою складовою команди.

Лужний разом з легендарним Арсеналом виграв АПЛ у 2002 році. А Зінченко вже тричі виграв АПЛ у складі Манчестер Сіті!



Зінченко з трофеєм АПЛ / Фото Getty Images

Легендарне Динамо

Наприкінці 1990-х київське Динамо кинуло виклик усім грандам європейського футболу. Молоді Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Владислав Ващук, Валентин Белькевич та багато інших впевнено перемагали Арсенал, Барселону, Реал та інші клуби.

Чого тільки варті перемоги "біло-синіх" над Барселоною у Лізі чемпіонів у 1997 році з принизливими рахунками 3:0 вдома та 4:0 на виїзді!

Кияни змусили переповнений стадіон "Камп Ноу" захоплюватися своєю грою. Динамо грало у блискучий і розумний футбол.

Як Динамо громило Барселону – відео



У сезоні-1998/1999 Динамо легендарного Валерія Лобановського вдалося дійти аж до півфіналу Ліги чемпіонів.

Це досі залишається найкращим результатом серед українських клубів у Лізі чемпіонів. У надзвичайно драматичному півфіналі проти Баварії киянам не вдалося втримати переможний результат (3:1) вдома.

У підсумку саме німці вийшли до фіналу завдяки мінімальній звитязі вдома.

Те Динамо залишається взірцем українського футболу, тим, до чого потрібно прагнути і що варто повернути!

Шахтар – останній переможець Кубка УЄФА

Шахтар залишається першим та єдиним клубом в Україні, який вигравав євротрофей за часи Незалежності України.

У сезоні-2008/2009 Шахтар з Мірчею Луческу потрапив у групу до майбутнього переможця Ліги чемпіонів Барселони та непоступливого Спортінга та Базеля. "Гірники" посіли третє місце в групі та продовжили битву в останньому розіграші Кубка УЄФА.

У плей-офф турніру зібралися відразу три представники України. Окрім Шахтаря, це були Динамо та Металіст.

Шахтар на своєму шляху здолав лондонський Тоттенхем, московський ЦСКА і французький Марсель. У півфіналі донеччани у драматичному протистоянні вибили київське Динамо.

Фінальний поєдинок проти німецького Вердера виявився надзвичайно важким для українців. Хоча "гірники" й перемагали, але дозволили "музикам" відігратися.

Шахтар був близький, щоб потрапити у психологічну яму під час гри. Та донеччани проявили неймовірну стійкість, коли Вердер домінував на футбольному полі. Перетерпівши найважчі моменти гри, "гірники" таки здобули перемогу (2:1) та омріяний трофей!

Шахтар – Вердер відео історичного фіналу

Перемоги на чемпіонаті світу та Європи

Найбільшими досягненнями національної збірної України з футболу є участь в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2006 та Євро-2020. Молодіжна збірна України може похвастатися виходом у фінал у 2006 році.

Та в історії України є дві великі перемоги. У 2009 році Україна приймала чемпіонат Європи U-19.

Українська збірна під керівництвом Юрія Калітвінцева здобула сенсаційну перемогу на турнірі. Тоді українська збірна вперше виграла великий трофей!

Серед найбільш відомих гравців нашої команди були Денис Гармаш, Сергій Кривцов та Сергій Рибалка. У складі Англії, яка програла Україні у фіналі, виступали Кайл Вокер, Кіран Тріпп'єр, Денні Велбек.



Збірна України U-20 – чемпіони світу 2019 / Фото ФІФА

Більш свіжою у пам'яті є перемога збірної України на чемпіонаті світу U-20. Олександр Петраков, який нещодавно очолив збірну України, привів "синьо-жовтих" до першої перемоги на Мундіалі.

Стрижневими гравцями нашої збірної стали Владислав Супряга, Денис Попов, Валерій Бондарь, Георгій Цітаішвілі та Андрій Лунін.

Боксерська слава Кличків

Україна має одну з найкращих боксерських шкіл. Усього 12 українців ставали чемпіонами світу за 30 років Незалежності. Ще 13 українських боксерів ставали призерами Олімпійських ігор.

Першим "золото" Олімпіади здобув Володимир Кличко. Ця нагорода дала поштовх розвитку кар'єри Кличка у професійному боксі.

У 2000 році Володимир виграв перший титул чемпіона світу за версією WBO. Українець відібрав пояс у Кріса Бьорда, який тільки через травму у попередньому поєдинку забрав титул і Віталія Кличка.

Володимир утримував титул до 2003 року, коли сенсаційно програв Коррі Сандерсу. Через рік Кличко не зміг здобути вакантний титул WBO, зазнавши неприємної поразки від Лаймона Брюстера.

Серія невдач зробила Кличка тільки сильнішим. Володимир у 2005 році у важкому поєдинку побив Семюеля Пітера, що дало поштовх його кар'єрі. Далі українець почав збирати титули.

Спершу українець виграв пояси IBF та IBO. Побивши Султана Ібрагімова, Володимир повернув собі титул WBO.

У 2011 році Кличко здолав Девіда Хея та заволодів поясом WBA. Титул WBC утримував Віталій Кличко. Разом з Володимиром вони стали першими братами, які утримували всі титули в боксі.



Брати Клички об'єднали всі титули чемпіона світу / Фото facebook.com/KlitschkoOfficial

Кар'єра Віталія Кличка, можливо, дещо вражаюча. Жоден боксер так і не зміг відправити Кличка на настил рингу. Віталій програв тільки два поєдинки через травми.

Окрім титулу WBO, Віталій утримував пояс WBC, який після повернення захистив 9 разів. Кличко отримав статус "вічного чемпіона" за версією WBC.

Усик – перший абсолютний чемпіон світу

У 2018 році Віталій став першим українцем, якого ввели у Міжнародний зал боксерської слави. У 2021 році ідентичне досягнення підкорилося і Володимиру!

Олімпіада-2012 стала однією з найбільш успішних в історії України. Ми отримали відразу двох олімпійських чемпіонів – Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Уже в 10 поєдинку на професійному рівні Усику вдалося стати чемпіоном світу за версією WBO у першій важкій вазі. Надалі українець переміг Майріса Брієдіса та Мурата Гассієва за титули WBC та IBF WBA відповідно.

Усик – перший український боксер, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном світу в боксі. Та на цьому непереможний кримчанин не зупинився.

Уже 25 вересня Усик битиметься проти Ентоні Джошуа за титули WBA, WBO, IBF у важкій вазі.



Олександр Усик / Фото Getty Images

Світоліна – найсильніша українська тенісистка

Еліна Світоліна переписала історію жіночого українського тенісу та навіть перевершила досягнення легендарного Андрія Медведєва.

Останній досі залишається єдиним українцем, який грав у фіналі турнірів серії Гренд Слем. У 1999 році легендарний Андре Агассі зупинив українця у фіналі Ролан Гаррос.

Світоліна стала першою українкою в історії, яка увійшла до топ-10 рейтингу WTA. Українка посідала 3 місце й була близька, щоб очолити рейтинг.

У 2018 році Еліні вдалося поки найбільше досягнення серед всіх представників України. Світоліна виграла Підсумковий турнір. Загалом Еліна вже має 15 титулів.

У 2021 році Еліні підкорилося ще одне дивовижне досягнення. Світоліна виграла "бронзу" на Олімпійських іграх у Токіо. Еліна стала першою українською призеркою Олімпійських ігор з тенісу!

Перемога збірної України з біатлону на Олімпіаді

Традиційно взимку улюбленим видом спортом українців є біатлон. Причина в тому, що серед зимових видів спорту в біатлоні українці чи не найуспішніші.

Це підтверджує статистика: на зимових Олімпіадах Україна виграла 8 медалей, 5 з яких – у біатлоні.

Найцінніша медаль була здобула у 2014 році у російському Сочі. Жіноча збірна України у складі Юлії Джими, сестер Семеренко та фінішерки Олени Підгрушної виграли "золото" Олімпійських ігор.

Українські біатлоністки виграли "золото" Олімпіади – відео

Перше "золото" на Олімпійських іграх

Говорячи про зимові види спорту, не варто забувати, хто приніс Україні першу золоту медаль в історії Олімпійських ігор.

У 1994 році гімн України вперше пролунав на Олімпійських іграх. Фігуристка Оксана Баюл перемогла на зимовій Олімпіаді в Ліллегаммері.

Перемоги в Норвегії взагалі могло й не бути. Українська спортсменка виступила з травмою і на уколах. Здобувши перемогу, Оксана ридала. Про значущість події говорять емоції Баюл.



Оксана Баюл / Скриншот

Успіх Баюл був настільки несподіваний, що ніхто не підготував гімн України. Під час нагородження українки організатори Олімпіади хотіли увімкнути гімн Росії.

Однак українська делегація таки роздобула запис гімну України!

"Золота рибка" України

Яна Клочкова одна з найтитулованіших та найкращих плавчинь в історії України та світу. Досі Яна залишається найтитулованішою призеркою Олімпійських ігор серед українських спортсменів.

У 2000 році Клочкова поїхала у Сідней, де виграла відразу три нагороди. В активі українки були два "золота" та 1 "срібло".

Через чотири роки Яна знову поїхала на Олімпійські ігри й привезла ще 2 "золота".



Яна Клочкова / Фото Athens-2004

Федотенко привіз Кубок Стенлі в Україну

Окрім того, Яна чотириразова чемпіонка світу на довгій воді та шестиразова – на короткій. На чемпіонатах Європи українка здобула аж 10 золотих медалей.

За всю історію в НХЛ було надзвичайно багато видатних хокеїстів, які мають українське коріння. У першу черге це представники Канади, чиї батьки та бабусі виїхали за океан у минулому столітті. Як приклад, Вейн Грецкі.

Досі найкращим українським хокеїстом в історії НХЛ залишається Руслан Федотенко. Українцю вдалося стати дворазовим володарем Кубка Стенлі!

У 2000 році Руслан дебютував у НХЛ за Філадельфію Фантомс. Через два роки українець перебрався у Тампу-Бей Лайтнінг, де й виграв свій перший кубок.

Федотенко забив у складі "блискавок" 12 шайб у 22 поєдинках плей-офф. Руслан оформив дубль у вирішальній грі фіналу Кубка Стенлі проти Калгарі Флеймз (2:1). Це принесло Тампі перший Кубок Стенлі в історії команди. Наступного ранку Руслан був на шпальтах усіх газет.

Руслан першим привіз в Україну Кубок Стенлі!

Кожен з гравців Тампи-Бей мав 24 години, щоб взяти трофей додому. Зважаючи на те, що Федотенку було довго добиратися із США до України, керівництво клубу дозволило Руслану взяти Кубок Стенлі на довше.

У Київ подивитися на трофей прийшли декілька тисяч людей.



Руслан Федотенко привіз Кубок Стенлі в Україну / Фото Getty Images

У 2008 році Руслан став гравцем Піттсбург Пінгвінз і знову завоював Кубок Стенлі!

Інші видатні перемоги українців