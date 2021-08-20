Шевченко, Свитолина и Клочкова: крупнейшие победы украинского спорта за 30 лет Независимости

За 30 лет украинский спорт подарил множество незабываемых эмоций вопреки многим проблемам. Он объединял, вдохновлял, заставлял смеяться и даже плакать.

Украинские спортсмены неоднократно доказывали, что могут быть лучше конкурентов из других стран. Во многих видах спорта украинцы били рекорды и покоряли, казалось, недосягаемые вершины. Наши спортсмены поднимали украинский флаг и заставляли гордиться тем, что мы украинцы!

Стоит внимания От братьев Кличко до золотого поколения олимпийцев: топ-боксеры Украины за время Независимости

Еще во времена СССР украинцы доказали, что одни из лучших в мире. Как пример, легендарные футболисты Олег Блохин и Игорь Беланов, невероятная Ирина Дерюгина, мэтр тренерского цеха Валерий Лобановский, рекордсмен Сергей Бубка и многие другие.

"Золотой мяч" Шевченко

Одним из величайших достижений украинского футбола является Андрей Шевченко. До сих пор нет ни одного украинского футболиста, который смог бы хотя бы приблизиться к Шевченко по уровню мастерства, понимания игры, самоотдачи и просто ментальности победителя.

Шевченко стал не просто самым успешным футболистом Украины, но и образцом для всех будущих поколений. Именно благодаря Шевченко независимая Украина стала футбольной страной.

В 2003 году Андрей стал первым украинцем, который выиграл Лигу чемпионов. Наиболее престижный турнир покорился Шевченко в составе итальянского Милана, где украинец играл ключевую роль.

Индивидуальные способности Шевченко не были оставлены без внимания. В 2004 году он получил "Золотой мяч" и стал третьим украинцем, получившим самую престижную индивидуальную награду в футболе. После Шевченко ни один украинец даже не был среди претендентов на награду!



Шевченко привез "Золотой мяч" к памятнику Лобановского в Киеве/ Фото dynamo.kiev.ua

Медали АПЛ Лужного и Зинченко

Вместе с Шевченко весомый вклад в узнаваемость украинского футбола сделали Анатолий Тимощук, Олег Лужный и Александр Зинченко.

Тимощук стал вторым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов. Легендарный игрок сборной Украины получил титул с мюнхенской Баварией в 2013 году.

Хотя Анатолий и не был важной составляющей мюнхенцев, однако всегда отдавался на 100%. Именно это позволило ему оставаться в рядах сильнейшей команды Германии.

А вот Лужный и Зинченко пока единственные украинцы, которые выигрывали английскую Премьер-лигу. Оба доказали, что могут быть не просто "пассажирами" поезда, который идет к чемпионству, но и важной составляющей команды.

Лужный вместе с легендарным Арсеналом выиграл АПЛ в 2002 году. А Зинченко уже трижды выиграл АПЛ в составе Манчестер Сити!



Зинченко с трофеем АПЛ / Фото Getty Images

Легендарное Динамо

В конце 1990-х киевское Динамо бросило вызов всем грандам европейского футбола. Молодые Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Владислав Ващук, Валентин Белькевич и многие другие уверенно побеждали Арсенал, Барселону, Реал и другие клубы.

Чего только стоят победы "бело-синих" над Барселоной в Лиге чемпионов в 1997 году с унизительными счетами 3:0 дома и 4:0 на выезде!

Киевляне заставили переполненный стадион "Камп Ноу" восхищаться своей игрой. Динамо играло в блестящий и умный футбол.

Как Динамо громило Барселону: видео



В сезоне-1998/1999 Динамо легендарного Валерия Лобановского удалось дойти аж до полуфинала Лиги чемпионов.

Это до сих пор остается лучшим результатом среди украинских клубов в Лиге чемпионов. В чрезвычайно драматичном полуфинале против Баварии киевлянам не удалось удержать победный результат (3:1) дома.

В итоге именно немцы вышли в финал благодаря минимальной победе дома.

То Динамо остается образцом украинского футбола, тем, к чему нужно стремиться и что стоит вернуть!

Шахтер – последний победитель Кубка УЕФА

Шахтер остается первым и единственным клубом в Украине, который выигрывал евротрофей за время независимости Украины.

В сезоне-2008/2009 Шахтер с Мирчей Луческу попал в группу с будущим победителем Лиги чемпионов Барселоны, неуступчивым Спортингом и Базелем. "Горняки" заняли третье место в группе и продолжили битву в последнем розыгрыше Кубка УЕФА.

В плей-офф турнира собрались сразу три представителя Украины. Кроме Шахтера, это были Динамо и Металлист.

Шахтер на своем пути одолел лондонский Тоттенхэм, московский ЦСКА и французский Марсель. В полуфинале дончане в драматическом противостоянии выбили киевское Динамо.

Финальный поединок против немецкого Вердера оказался чрезвычайно тяжелым для украинцев. Хоть "горняки" и побеждали, но позволили "музыкантам" отыграться.

Шахтер был близок, чтобы попасть в психологическую яму во время игры. Но дончане проявили невероятную стойкость, когда Вердер доминировал на футбольном поле. Перетерпев самые тяжелые моменты игры, "горняки" все же одержали победу (2:1) и желанный трофей!

Шахтер – Вердер: видео исторического финала

Победы на чемпионате мира и Европы

Крупнейшими достижениями национальной сборной Украины по футболу является участие в 1/4 финала Чемпионата мира-2006 и Евро-2020. Молодежная сборная Украины может похвастаться выходом в финал в 2006 году.

Но в истории Украины есть две больших победы. В 2009 году Украина принимала Чемпионат Европы U-19.

Украинская сборная под руководством Юрия Калитвинцева одержала сенсационную победу на турнире. Тогда украинская сборная впервые выиграла большой трофей!

Среди наиболее известных игроков нашей команды были Денис Гармаш, Сергей Кривцов и Сергей Рыбалка. В составе Англии, проигравшей Украине в финале, выступали Кайл Уокер, Киран Триппьер, Дэнни Уэлбек.



Сборная Украины U-20 – чемпионы мира 2019 / Фото ФИФА

Более свежая в памяти – победа сборной Украины на чемпионате мира U-20. Александр Петраков, который недавно возглавил сборную Украины, привел "сине-желтых" к первой победе на Мундиале.

Стержневыми игроками нашей сборной стали Владислав Супряга, Денис Попов, Валерий Бондарь, Георгий Цитаишвили и Андрей Лунин.

Боксерская слава Кличко

Украина имеет одну из лучших боксерских школ. Всего 12 украинцев становились чемпионами мира за 30 лет Независимости. Еще 13 украинских боксеров становились призерами Олимпийских игр.

Первым "золото" Олимпиады получил Владимир Кличко. Эта награда стала отправной точкой в развитии карьеры Кличко в профессиональном боксе.

В 2000 году Владимир выиграл первый титул чемпиона мира по версии WBO. Украинец отобрал пояс у Криса Берда, который только из-за травмы в предыдущем поединке забрал титул у Виталия Кличко.

Владимир удерживал титул до 2003 года, когда сенсационно проиграл Корри Сандерсу. Через год Кличко не смог получить вакантный титул WBO, потерпев неприятное поражение от Лаймона Брюстера.

Серия неудач сделала Кличко только сильнее. Владимир в 2005 году в тяжелом поединке побил Сэмюэля Питера, что дало толчок его карьере. Далее украинец начал собирать титулы.

Сначала украинец выиграл пояса IBF и IBO. Победив Султана Ибрагимова, Владимир вернул себе титул WBO.

В 2011 году Кличко одолел Дэвида Хэя и завладел поясом WBA. Титул WBC удерживал Виталий Кличко. Вместе с Владимиром они стали первыми братьями, которые удерживали все титулы в боксе.



Братья Кличко объединили все титулы чемпиона мира / Фото facebook.com/KlitschkoOfficial

Карьера Виталия Кличко, возможно, несколько впечатляющая. Ни один боксер так и не смог отправить Кличко на настил ринга. Виталий проиграл только два поединка из-за травм.

Кроме титула WBO, Виталий удерживал пояс WBC, который по возвращении защитил 9 раз. Кличко получил статус "вечного чемпиона" по версии WBC.

Усик – первый абсолютный чемпион мира

В 2018 году Виталий стал первым украинцем, которого ввели в Международный зал боксерской славы. В 2021 году идентичное достижение покорилось и Владимиру!

Олимпиада-2012 стала одной из самых успешных в истории Украины. Мы получили сразу двух олимпийских чемпионов – Александра Усика и Василия Ломаченко.

Уже в 10 поединке на профессиональном уровне Усику удалось стать чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе. В дальнейшем украинец победил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева за титулы WBC и IBF WBA соответственно.

Усик – первый украинский боксер, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира в боксе. Но на этом непобедимый крымчанин не остановился.

Уже 25 сентября Усик сразится против Энтони Джошуа за титулы WBA, WBO, IBF в тяжелом весе.



Александр Усик / Фото Getty Images

Свитолина – сильнейшая украинская теннисистка

Элина Свитолина переписала историю женского украинского тенниса и даже превзошла достижения легендарного Андрея Медведева.

Последний до сих пор остается единственным украинцем, который играл в финале турниров серии Грэнд Слэм. В 1999 году легендарный Андре Агасси остановил украинца в финале Ролан Гаррос.

Свитолина стала первой украинкой в истории, которая вошла в топ-10 рейтинга WTA. Украинка занимала 3 место и была близка к тому, чтобы возглавить рейтинг.

В 2018 году Элине удалось пока величайшее достижение среди всех представителей Украины. Свитолина выиграла Итоговый турнир. В общем Элина уже имеет 15 титулов.

В 2021 году Элине покорилось еще одно удивительное достижение. Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпийских играх в Токио. Элина стала первой украинской призеркой Олимпийских игр по теннису!

Победа сборной Украины по биатлону на Олимпиаде

Традиционно зимой любимым видом спортом украинцев является биатлон. Причина в том, что среди зимних видов спорта в биатлоне украинцы едва ли не самые успешные.

Это подтверждает статистика: на зимних Олимпиадах Украина выиграла 8 медалей, 5 из которых – в биатлоне.

Самая ценная медаль была завоевана в 2014 году в российском Сочи. Женская сборная Украины в составе Юлии Джимы, сестер Семеренко и финишерки Елены Пидгрушной выиграли "золото" Олимпийских игр.

Украинские биатлонистки выиграли "золото" Олимпиады – видео

Первое "золото" на Олимпийских играх

Говоря о зимних видах спорта, не стоит забывать, кто принес Украине первую золотую медаль в истории Олимпийских игр.

В 1994 году гимн Украины впервые прозвучал на Олимпийских играх. Фигуристка Оксана Баюл победила на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере.

Победы в Норвегии вообще могло и не быть. Украинская спортсменка выступила с травмой и на уколах. Одержав победу, Оксана рыдала. О значимости события говорят эмоции Баюл.



Оксана Баюл / Скриншот

Успех Баюл был настолько неожиданным, что никто не подготовил гимн Украины. Во время награждения украинки организаторы Олимпиады хотели включить гимн России.

Однако украинская делегация все же раздобыла запись гимна Украины!

"Золотая рыбка" Украины

Яна Клочкова – одна из самых титулованных и лучших пловчих в истории Украины и мира. До сих пор Яна остается самой титулованной призеркой Олимпийских игр среди украинских спортсменов.

В 2000 году Клочкова поехала в Сидней, где выиграла сразу три награды. В активе украинки были два "золота" и 1 "серебро".

Через четыре года Яна снова поехала на Олимпийские игры и привезла еще 2 "золота".



Яна Клочкова / Фото Athens-2004

Федотенко привез Кубок Стэнли в Украину

Кроме того, Яна четырехкратная чемпионка мира на длинной воде и шестикратная – на короткой. На чемпионатах Европы украинка завоевала аж 10 золотых медалей.

За всю историю в НХЛ было чрезвычайно много выдающихся хоккеистов, которые имеют украинские корни. В первую очередь это представители Канады, чьи родители и бабушки уехали за океан в прошлом веке. В качестве примера, Уэйн Грецки.

До сих пор лучшим украинским хоккеистом в истории НХЛ остается Руслан Федотенко. Украинцу удалось стать двукратным обладателем Кубка Стэнли!

В 2000 году Руслан дебютировал в НХЛ за Филадельфию Фантомс. Через два года украинец перебрался в Тампу-Бэй Лайтнинг, где и выиграл свой первый кубок.

Федотенко забил в составе "молний" 12 шайб в 22 поединках плей-офф. Руслан оформил дубль в решающей игре финала Кубка Стэнли против Калгари Флеймз (2:1). Это принесло Тампе первый Кубок Стэнли в истории команды. На следующее утро Руслан был на первых полосах всех газет.

Руслан первым привез в Украину Кубок Стэнли!

У каждого из игроков Тампы-Бэй было 24 часа, чтобы забрать трофей домой. Несмотря на то, что Федотенко было долго добираться из США в Украину, руководство клуба позволило Руслану взять Кубок Стэнли на более долгий срок.

В Киеве посмотреть на трофей пришли несколько тысяч человек.



Руслан Федотенко привез Кубок Стэнли в Украину / Фото Getty Images

В 2008 году Руслан стал игроком Питтсбург Пингвинз и снова завоевал Кубок Стэнли!

Другие выдающиеся победы украинцев