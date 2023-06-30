Найважливіше, аби виграла Україна, – Шевченко оцінив важливість благодійного матчу у Лондоні

Вже 5 липня на лондонському "Стемфорд Брідж" Челсі відбудеться благодійний матч на підтримку України. Участь у цьому поєдинку візьме просто величезна кількість футбольних зірок.

Амбасадор платформи UNITED24 та капітан синьої команди у благодійному матчі Андрій Шевченко розповів про важливість поєдинку. Також колишній футболіст збірної України та Динамо розповів, яку роль відіграє зірковість складу учасників зустрічі для нашої країни.

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Шевченко: Я впевнений, що тут виграють обидві країни – Україна й Велика Британія

У благодійному матчі буде чимало колишніх одноклубників володаря "Золотого м'яча" із України.

Ми анонсували багато важливих гравців, як от Чех, Кудичіні, Дзола, Хасселбайнк, Коул. Також мої партнери по Мілана та італійському чемпіонату – Каннаваро, Сержиньйо, Пануччі. Ще легенди Арсенала – Вієйра, Пірес, Леманн, тренер Венгер. Так багато великих імен. Це важливо для нас, для України. Ми маємо солідарність усіх цих спортсменів. Ми хочемо зібрати кошти на відбудову школи в Чернігові", – розповів Шевченко.

Шева розповів, що це буде його чергове благодійне повернення на футбольне поле заради доброї мети. Нагадаємо, що Шевченко повішав бутси на цвях ще наприкінці липня 2012 року.

Це гра для хорошої справи. Коли ми отримаємо футболки та бутси, вийдемо на поле – то трансформуємося для змагання. Це частина нашого життя, яка ніколи нас не покидає. Навіть коли ми завершуємо кар’єру, то намагаємося якнайкраще виглядати на полі, давати глядачам хорошу гру,

– додав колишній український футболіст.

Шевченко не став робити сміливих прогнозів на фінальний результат матчу. Адже одну команду очолить він, а іншу нинішній футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко. Також чимало українців зіграють у цьому поєдинку

Натомість Андрій Миколайович назвав, що буде найголовнішим для нашої країни.

Думаю, що найважливіше, аби виграла Україна. Щоб зібрати кошти на школу, донести меседж. Я впевнений, що тут виграють обидві країни – Україна й Велика Британія,

– відповів Шевченко.

Нагадаємо, що Велика Британія є однією з найсильніших союзниць України у війні проти Росії.

29-30 червня список учасників поповнився новими іменами: Джо Коул, Карло Кудічіні та Чарлі Адам. Зі списком, який постійно доповнюється, благодійного матчу можна ознайомитись у нашому матеріалі.