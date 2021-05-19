Не смикайся, – Шевченко провів Довбику та Лєднєву майстер-клас з підтягування: відео

Наставник збірної України Андрій Шевченко намагається передати своїм підопічним увесь досвід. Тренер вчить гравців не тільки, як потрібно поводитися на футбольному полі, але й за його межами.

Майстер-клас від Шевченка

Збірна України продовжує підготовку до Євро-2020. Під час занять у тренажерному залі головний тренер Андрій Шевченко показав футболістам, як треба правильно підтягуватися.

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Після першого підходу хавбека Динамо Лєднєва та нападника Дніпра-1 Довбика Шевченку довелося показувати ще раз.

Дивіться відео як Шевченко провів майстер-клас з підтягування (момент на 7:40)

За процесом активно спостерігали тренер збірної України Олександр Шовковський та гравець Шахтаря Віктор Корнієнко.

Збірна України перед Євро-2020 зіграє три товариські матчі:

Україна – Бахрейн (23 травня)

Україна – Північна Ірландія (3 червня)

Україна – Кіпр (7 червня)

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Перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. Далі в календарі матчі у Бухаресті (Румунія) з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).