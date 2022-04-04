Шевченко прихистить вдома у Лондоні українські сім'ї, які постраждали від війни

Андрій Шевченко проживає за кордоном, але допомагає українцям точно не менше інших, а може навіть і більше. Колишній наставник збірної поділиться власним житлом із українськими біженцями.

Потужна допомога від Шевченка

45-річний український спеціаліст подав документи, запросивши у Лондон українські родини, які втратили власні домівки над головою через напад Росії. Андрій Шевченко дасть дах над головою одразу двом або трьом сім'ям.

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У Великій Британії, щоб все оформити, треба підготувати певну низку документів та почекати. Тому я зі свого боку вже заповнив ці документи, я запросив дві родини, швидше за все, завтра чи післязавтра запрошуватиму третю,

– сказав Шевченко.

"Готовий прийняти у себе дві родини"

Колишній наставник збірної України розповів деталі погодження приїзду родин у Лондон. Вже відповідні представники визначатимуть родини, які переберуться у дім володаря "Золотого м'яча".

Я подав документи, що на цей час готовий прийняти у себе дві родини, тому що маю дві гостьові кімнати і за площею я можу це зробити. Я подаю документи, вони розглядають мої можливості й будуть визначатися, які сім'ї мені відправляти,

– додав український тренер.