Шевченко прибув у розташування Дженоа: перші фото та відео

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко прибув у розташування італійського клубу Дженоа. Український фахівець 7 листопада очолив клуб з міста Генуя.

Шевченко приступив до роботи в Дженоа

Шевченко та Дженоа підписали контракт до 30 червня 2022 року. У понеділок, 8 листопада, тренер приїхав в офіс "грифонів" в район Пеглі.

Дізнайтесь більше Що варти знати про Дженоа – новий клуб у тренерській кар'єрі Андрія Шевченка



Андрій Шевченко прибув у розташування Дженоа / Фото twitter.com/GenoaCFC

Італійське видання TUTTOmercatoWEB опублікувало відео прибуття Шевченка в Дженоа.

Шевченко очолив Дженоа