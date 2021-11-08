Шевченко прибув у розташування Дженоа: перші фото та відео
8 листопада 2021 , 17:28Читать новость на русском
Джерело:твітер Дженоа
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко прибув у розташування італійського клубу Дженоа. Український фахівець 7 листопада очолив клуб з міста Генуя.
Шевченко приступив до роботи в Дженоа
Шевченко та Дженоа підписали контракт до 30 червня 2022 року. У понеділок, 8 листопада, тренер приїхав в офіс "грифонів" в район Пеглі.
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Андрій Шевченко прибув у розташування Дженоа / Фото twitter.com/GenoaCFC
Італійське видання TUTTOmercatoWEB опублікувало відео прибуття Шевченка в Дженоа.
Шевченко очолив Дженоа
- 45-річний український тренер 7 листопада офіційно очолив Дженоа. Шевченко вперше в кар'єрі очолив клуб. До того тренер 5 років працював на чолі збірної України.
- Шевченко став тільки другим українським фахівцем, який очолив команду з топ-5 найсильніших ліг Європи. Першим був Віктор Скрипник, який очолював німецький Вердер.
- Тренер дебютує на чолі Дженоа 21 листопада домашнім матчем проти римської Роми Жозе Моурінью.