Сергій Ребров став віцепрезидентом УАФ: хто допомагатиме Шевченку

Саме зараз у Будинку футболу відбувається XXVI Конгрес Української асоціації футболу (УАФ). Новим президентом організації став Андрій Шевченко.

Спершу Андрій Миколайович презентував свою програму, у якій вказав на проблеми УАФ та надав варіанти їх вирішення. Після чого 93 делегати асоціації проголосували "за" кандидатуру Шевченка, передає 24 Канал.

До теми Офіційно: Андрій Шевченко – новий президент Української асоціації футболу

Нова команда Шевченка в УАФ

Згодом стало відомо, хто буде допомагати легенді футболу на новій керівній для нього посаді.

Першим віцепрезидентом став Павло Бойчук – юрист та адвокат Шевченка.

Другими віцепрезидентами стали головний тренер збірної України Сергій Ребров та голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко.

Членами Виконкому стали: