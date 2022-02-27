Шевченко з прапором України вийшов на мітинг у Лондоні, щоб підтримати рідну країну
Джерело:фейсбук Андрія Шевченка
Андрій Шевченко перебуває далеко від рідної домівки, але навіть за тисячі кілометрів підтримав Україну. Колишній наставник збірної вийшов на мирний мітинг у Лондоні.
Шевченко: Зупиніть війну
Андрій Шевченко в одному з інтерв'ю розповів, що його родина живе зараз біля Києва. Екснаставник збірної України робить усе можливе, щоб підтримати рідну країну з Великої Британії.
Цікаво Ви – мої герої, я пишаюся своєю країною, пишаюся своїми людьми, – Андрій Шевченко
Колишній тренер італійської Дженоа вийшов разом із діаспорою та британцями на вулиці, щоб висловити підтримку Україні.
Раніше Шевченко зауважив, що має розмови з урядом Британії, щоб максимально допомогти Батьківщині.
Володав "Золотого м'яча" виклав світлини з мітингу. На спині футбольної легенди синьо-жовтий прапор. Він люб'язно робив фото з іншими, які тримали у руках плакати та стяги України.
Фото Шевченко прокоментував коротко, але патріотично.
Зупиніть війну! Слава Україні!,
– написав Шевченко.
Шевченко на мітингах у Лондоні / Фото з фейсбуку наставника
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