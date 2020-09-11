Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про позицію нападника в національній команді.

Зокрема, Шевченко зізнався, чому нападник "Десни" Олександр Філіппов не отримує виклик в національну команду. Про це Шевченко розповів в інтерв'ю Віктору Вацко для YouTube-каналу "Вацко Live".

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Чого не вистачає Філіппову для потрапляння в збірну? Йому потрібно грати в єврокубках у топ-3 клубів України. І грати постійно на хорошому рівні. Я з повагою ставлюся до Філіппова, і "Десна" провела дуже хороший сезон, але я дивлюся на конкуренцію, яка у нього є на цій позиції. Є Яремчук, Мораес, Супряга,

– сказав Андрій Миколайович.

Також наставник поділився думкою про 20-річного форварда "Динамо" Владислава Супрягу:

Супряга – це молодий, перспективний хлопець, якому ще потрібно багато працювати. Я бачу матеріал в ньому, який може прогресувати, все залежить від нього. У нього є всі передумови, щоб вирости в хорошого футболіста: він виступає в топ-команді, як молодий гравець прогресує зараз. Якщо він не зупиниться і буде йти далі і далі – звичайно, у нього є хороші шанси.

Що відомо про Олександра Філіппова

У минулому сезоні Філіппов став другим найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 16 голів у 30 матчах. Форвард допоміг "Десні" вперше в історії вийти в Лігу Європи.

Чернігівська команда стартує в третьому кваліфікаційному раунді турніру, де зіграє проти переможця пари "Кукеса" (Албанія) – "Вольфсбург" (Німеччина).