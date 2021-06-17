Вибили два зуби: Шевченко може помститись на Євро-2020 за нахабний вчинок македонців у 2004 році

Збірна України не вперше грає проти Північної Македонії. Матч 2004 року нинішній наставник українців Андрія Шевченко запам'ятає на усе життя.

Інцидент з історії протистоянь

Українська збірна 17 червня зіграє свій п'ятий матч проти Північної Македонії. Команди зустрінуться у другому турі групового раунду Євро-2020. Свій зуб на македонців має український тренер Андрій Шевченко.

Цікаво Хто першим здобуде дебютну перемогу на Євро-2020 – Україна чи Північна Македонія

Наставник добре пам'ятає поєдинок 2004 року, коли він ще виступав за "синьо-жовтих" у якості футболіста. Товариську зустріч у Скоп'є Шевченко завершив без двох зубів. Македонці усю першу 45-хвилинку грубо грали проти лідера української команди.

Перед перервою Мілан Стояновскі навмисно з усієї сили вдарив в обличчя Шевченка. Результат – два вибиті зуби. Після цього інциденту українець був змушений достроково завершити поєдинок через закривавлене обличчя. Емоцій гравець не стримував. Цікаво, що суддя жодним чином не зреагував на інцидент.

Та зустріч завершилась мінімальною перемогою Північної Македонії 1:0. Нинішній наставник України тепер вже у ролі тренера національної команди може помститись своєму кривднику.

Поєдинок між Україною та Північною Македонією розпочнеться о 16:00. Перемога будь-якої із команд стане дебютною для них на Євро-2020.

Нагадаємо, що у першому турі Україна зазнала болючої поразки від Нідерландів 3:2. Північна Македонія поступилась Австрії із рахунком 3:1.

Відео інциденту