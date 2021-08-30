Шевченко міг очолити команду з Центральної Азії

Андрій Шевченко несподівано у серпні покинув збірну України з футболу. Продовжити кар'єру український тренер міг у Центральній Азії.

Узбекистан хотів запросити Шевченка

Після роботі у збірній України Андрія Шевченка розглядала команда Узбекистану.

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За інформацією журналіста Володимира Звєрова, асоціація футболу Узбекистану розглядала варіант із запрошенням Андрія Шевченка.

Він повідомляє, що Шевченко не отримав офіційної пропозиції. За словами Звєрова, збірна Узбекистану домовилися зі словенським тренером Сречко Катанцем.

Андрій Шевченко 1 серпня повідомив, що в нього закінчився контракт зі збірною України. Тренер очолював "синьо-жовтих" 5 років – з 2016-го.

На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок). Найкращий результат фахівця – вихід в 1/4 фіналу Євро-2020.

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За інформацією Володимира Звєрова, асоціація футболу Узбекистану розглядала варіант із запрошенням Андрія Шевченка головним тренером їхньої збірної. Але до офіційної пропозиції не дійшло, оскільки вони швидко домовилися зі словенцем Сречко Катанцем.

Останнім місцем роботи Катанця була збірна Іраку. Ми ж його пам'ятаємо першочергово як тренера збірної Словенії і зразка сумного 99-го, плей-офф на Євро-2000. І приємного 2015-го, коли наші виграли ПО на Євро-16.