Шевченко має наміри стати президентом УАФ, – Співаковський

Колишній тренер національної команди Андрій Шевченко у майбутньому розглядає себе на посаді президента УАФ. В кулуарах Асоціації знають про наміри зіркового футболіста.

"Шевченко вирішив, що бути тренером – це не його"

За інформацією Михайла Співаковського, Шевченко у майбутньому не проти стати президентом УАФ.

Читайте також Це великий сигнал солідарності, – Шевченко про благодійний захід Швьонтек на підтримку України

У чинного президента УАФ Андрія Павелка закінчився 5-річний термін на посаді. Виборчий конгрес мав відбутися 6 березня. Однак, зважаючи на війну, його було перенесено. Нова дата поки невідома.

За повідомленням джерела, Павелко наполягає на тому, щоб конгрес відбувся офлайн. І наразі у нього немає жодних конкурентів – місцеві асоціації не висунули жодного альтернативного кандидата.

"Невідомо, де це відбуватиметься, але інтриги там не буде, оскільки не було висунуто жодного альтернативного кандидата. Відповідно, виникає питання до футбольної спільноти: "Якщо ви всі волаєте, що Павелко ніякий, то чому не можете знайти людину, яка б склала йому конкуренцію?".

За моєю інформацією, Шевченко дуже хоче стати президентом УАФ. Про це знають в кулуарах. Може, Андрій Миколайович вирішив, що бути тренером – це не його, а президент УАФ – це дуже статусна посада. До того ж ми пам’ятаємо, що в Андрія Миколайовича є такий заморожений конфлікт з Андрієм Васильовичем Павелком. Це був би такий ідеальний "пендель"", – сказав журналіст.

Окрім цього, Павелку необхідно бути переобраним в якості президента УАФ до грудня 2022 року, щоб залишитися у Виконкомі УЄФА.

Шевченко не збирається відновлювати тренерську кар'єру