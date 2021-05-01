Шевченко довикликав у збірну України Євгена Коноплянку

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко вирішив додати до розширеного списку футболістів, що готуватимуться до фінального турніру Євро-2020, досвідченого гравця національної команди Євгена Коноплянку.
Нині півзахисник, на рахунку якого 86 ігор та 21 гол за "синьо-жовтих", проходить процес реабілітації після надриву задньої поверхні стегна, що трапився під час березневого збору національної команди.
До слова Шевченко викликав до збірної України 35 футболістів
Якщо Євген відновиться і буде готовий узятися до роботи, він приєднається до табору головної команди, яка в період з 15 травня до 8 червня готуватиметься до Євро в Харкові.
Наступні матчі збірної
Перший контрольний поєдинок на підготовчому зборі наша команда проведе 23 травня: товариська зустріч із Бахрейном відбудеться в Харкові.
Варто додати, що перед тим на чемпіонатах Європи та світу кожна збірна вносила по 23 гравців в заявку. Та у 2021 році це правило можуть змінити, і в заявку можуть потрапити 26 гравців.