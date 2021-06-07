Шевченко буде експериментувати зі складом у матчі Україна – Кіпр

Збірна України 7 червня проведе останній контрольний спаринг під час підготовки до Євро-2020. У зустрічі проти Кіпру головний тренер українців буде робити ротації.
Ризик від Шевченка
Андрій Шевченко збирається поекспериментувати у матчі з Кіпром. Цей поєдинок буде генеральною репетицією напередодні чемпіонату Європи. Головний наставник української збірної не боїться випустити на поле тих футболістів, які не отримали достатньо ігрової практики у попередніх зустрічах.
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У нас є низка футболістів, які були травмовані. Подивимося на їхній стан. Якщо вони будуть готові, то дамо зіграти й їм. Навіть якщо це останній матч перед виїздом, він не є супертестом, де ми повинні перевірити всіх. Наше завдання – підготувати максимум людей до чемпіонату Європи,
– заявив Шевченко.
Розповів Андрій Миколайович і про стан здоров'я Едуарда Соболя та Віктора Циганкова. За його словами, обидва вже тренуються разом з командою. Частина травмованих гравців займається індивідуально. Матч проти Кіпру відбудеться 7 червня у Харкові. Старт поєдинку о 19:00.
- У груповому раунді Євро-2020 Україна зіграє проти Північної Македонії, Нідерландів та Австрії. Матчем проти нідерландців наші хлопці розпочнуть свої виступи на чемпіонаті Європи (13 червня).