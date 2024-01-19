Випередив легенд своєї епохи: Шевченка визнано найкращим гравцем Серії А 2000-х років
Джерело:FourFourTwo
Футбольні вболівальники дуже люблять різноманітні рейтинги. Вони слугують для них додатковим аргументом, щоб довести в постійних суперечках з друзями, що саме їх клуб чи гравець є найкращими.
Відомий ресурс FourFourTwo спеціалізується на складанні таких рейтингів. Він стандартно робить добірку з 33 футболістів за якимось із критерієм.
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Шевченко очолив дуже солідну компанію
Наразі видання назвало найкращих гравців італійської Серії А 2000-х років. Першу позицію у такій добірці посів легендарний український нападник Андрій Шевченко, який виступав за Мілан у 1999 – 2006, а також 2008 – 2009 роках.
Йому не знадобилося багато часу, щоб забезпечити культовий статус на "Сан-Сіро", оскільки Шевченко забивав 24 голи в кожному зі своїх перших двох сезонів у Серії А, де він виграв титул найкращого бомбардира в сезонах 1999/2000 та 2003/2004 років, а також Скудетто в останній кампанії,
– йдеться в заяві ресурсу.
Зазначимо, що протягом виступів за "россонері" Шевченко здобув 5 трофеїв із клубом, а також став володарем Золотого м'яча у 2004 році. У Серії А провів 226 матчів, у яких забив 127 голів та віддав 29 асистів.
Друге місце в рейтингу посів колишній одноклубник переможця бразильський півзахисник Кака, а трійку замкнув легендарний воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон. Повний список із 33 футболістів тут.
Топ-10 найкращих гравців Серії А 2000-х років
- Андрій Шевченко (Мілан)
- Кака (Мілан)
- Джанлуїджі Буффон (Парма, Ювентус)
- Андреа Пірло (Брешія, Інтер, Мілан)
- Фабіо Каннаваро (Парма, Інтер, Ювентус)
- Алессандро Дель П'єро (Ювентус)
- Паоло Мальдіні (Мілан)
- Алессандро Неста (Лаціо, Мілан)
- Франческо Тотті (Рома)
- Павел Недвед (Лаціо, Ювентус).