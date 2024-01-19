Випередив легенд своєї епохи: Шевченка визнано найкращим гравцем Серії А 2000-х років

Футбольні вболівальники дуже люблять різноманітні рейтинги. Вони слугують для них додатковим аргументом, щоб довести в постійних суперечках з друзями, що саме їх клуб чи гравець є найкращими.

Відомий ресурс FourFourTwo спеціалізується на складанні таких рейтингів. Він стандартно робить добірку з 33 футболістів за якимось із критерієм.

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Шевченко очолив дуже солідну компанію

Наразі видання назвало найкращих гравців італійської Серії А 2000-х років. Першу позицію у такій добірці посів легендарний український нападник Андрій Шевченко, який виступав за Мілан у 1999 – 2006, а також 2008 – 2009 роках.

Йому не знадобилося багато часу, щоб забезпечити культовий статус на "Сан-Сіро", оскільки Шевченко забивав 24 голи в кожному зі своїх перших двох сезонів у Серії А, де він виграв титул найкращого бомбардира в сезонах 1999/2000 та 2003/2004 років, а також Скудетто в останній кампанії,

– йдеться в заяві ресурсу.

Зазначимо, що протягом виступів за "россонері" Шевченко здобув 5 трофеїв із клубом, а також став володарем Золотого м'яча у 2004 році. У Серії А провів 226 матчів, у яких забив 127 голів та віддав 29 асистів.

Друге місце в рейтингу посів колишній одноклубник переможця бразильський півзахисник Кака, а трійку замкнув легендарний воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон. Повний список із 33 футболістів тут.

Топ-10 найкращих гравців Серії А 2000-х років

Андрій Шевченко (Мілан) Кака (Мілан) Джанлуїджі Буффон (Парма, Ювентус) Андреа Пірло (Брешія, Інтер, Мілан) Фабіо Каннаваро (Парма, Інтер, Ювентус) Алессандро Дель П'єро (Ювентус) Паоло Мальдіні (Мілан) Алессандро Неста (Лаціо, Мілан) Франческо Тотті (Рома) Павел Недвед (Лаціо, Ювентус).

. Зовсім скоро в Андрія Шевченка має розпочатися новий етап кар'єри. Він є єдиним кандидатом на посаду президента УАФ, якого футбольні функціонери повинні обрати 25 січня.