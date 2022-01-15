У Шевченка виник конфлікт з керівництвом Дженоа перед звільненням

У суботу, 15 січня, Дженоа звільнила Андрія Шевченка з посади головного тренера. Екснаставник збірної України очолював "грифонів" трохи більше двох місяців, але так і не виграв жодного матчу в чемпіонаті Італії.

За інформацією джерела, Дженоа та вже колишній головний тренер команди Андрій Шевченко мали розбіжності перед відставкою.

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За кілька годин до розірвання контракту Шевченка та керівництво Дженоа мали різне бачення щодо нових трансферів клубу. Фахівець хотів, щоб клуб якнайшвидше оформив переходи Олексія Міранчука та Надіма Амірі, коли генуезці не могли виконати цю вимогу з деяких причин.

Розбіжності між Шевченком та Дженоа виникли ще раніше, очікувалося, що він покине клуб ще після поразки Спеції (0:1) 9 січня.

Шевченко та Дженоа: коротко

Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. При українському наставнику команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одна перемога.

Наразі команда перебуває у зоні вильоту в Серії А.

"Грифони" – перший клуб у кар'єрі Шевченка. До того українець очолював збірну України.

Фаворитом на посаду головного тренера після відставки Шевченка став німець Бруно Лаббадія.