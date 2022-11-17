Нові обличчя: Шевченка, Усика та Суркіса обрано членами НОК України

На Генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету України були обрані нові члени комітету. Популяризувати український спорт будуть Андрій Шевченко, Олександр Усик, Лілія Подкопаєва та інші відомі особистості.

У четвер, 17 листопада, відбулися вибори нового голови НОК України. З великою перевагою в голосуванні переміг міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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Проте це не єдині зміни в Національному олімпійському комітеті України. Також були обрані нові члени комітету на період з 2022 по 2026 роки. До списку, який включає 39 фізичних осіб, увійшли такі відомі особистості, як Андрій Шевченко, Олександр Усик, Григорій Суркіс, Лілія Подкопаєва, Марина Бех-Романчук та інші.

Вони будуть сприяти розвитку спорту в Україні. За це рішення було віддано 99 голосів, проти – 11, утрималися – 4.

Раніше в ЗМІ з’явилися чутки, що Андрій Шевченко може стати новим головою НОК України. Проте ця інформація виявилася фейком.