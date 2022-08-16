Не спасібо, а дякую, – чемпіонка Шемякіна про мовне питання у її житті після 24 лютого
Джерело:Спорт24
Олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шемякіна виховувалась у російськомовній родині. Однак після 24 лютого остаточно відреклась мови окупанта.
Шемякіна: Колись ця мова була близькою для мене
36-річна титулована фехтувальниця сама родом зі Львова, але виховувалась у родині, де спілкувались російською мовою. Тому протягом усього життя фехтувальниця говорила двома мовами. У колі найрідніших лунала російська, а поза сім'єю – українською.
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Яна Шемякіна розповіла, що до 3-го класу вона навчалась у російській школі.
Справді, я виховувалася у російськомовній сім’ї, вдома ми спілкувалися російською. Були часи, коли фехтувальниця тішилась, що досконало володіє двома мовами. Однак після 24 лютого відреклась мови окупанта.
Олімпійська чемпіонка не лише перейшла на українську, а й поправляє інших людей за кордоном.
Після агресії росії, я вже почала російську мову забувати. Були нещодавно на змаганнях у Туреччині. Мені кажуть "Спасібо". Я перевиховую їх і кажу: "Не спасібо, а дякую". Колись ця мова була близькою для мене, я любила читати російських класиків, але зараз відходжу від цього,
– зізналась фехтувальниця.
Нагадаємо, що після 24 лютого спортивний гімнаст Олег Верняєв почав активно вивчати з репетитором українську та вже навіть дав перше інтерв'ю державною мовою.
Хто така Яна Шемякіна
- Перш за все Шемякіна запам'яталась олімпійським "золотом" на Іграх у Лондоні. Яна здобула для України перемогу в індивідуальній шпазі та підійняла наш прапор вище інших.
- Львів'янка є чемпіонкою та призеркою чемпіонату Європи та дворазовою призеркою чемпіонату світу (2014-го та 2015-го).
- Після Олімпіади у Токіо, куди наші шпажистки у команді не потрапили, Яна продовжила кар'єру. Нещодавно на змаганнях у Туреччині здобула "бронзу" у командній першості.
- Шемякіна взяла участь на трьох Олімпіадах.