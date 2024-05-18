Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 у Лондоні Тарас Шелестюк зробив прогноз на бій між чемпіоном WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком та володарем титулу WBO в другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете. На кону стоятиме вакантний пояс WBO у легкій вазі.

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Шелестюк зробив прогноз на бій Берінчик – Наваррете

Берінчик є обов'язковим претендентом на титул WBO, оскільки посідає перший рядок у рейтингу Світової боксерської організації. Титул WBO наразі є вакантним, оскільки попередній чемпіон Девін Хейні піднявся в першу напівсередню вагу.

Це великий бій у боксі. Для мене Фʼюрі залишається фаворитом у цьому поєдинку, але я вірю в перемогу Олександра Усика, навіть за очками,

– сказав Тарас Шелестюк.

Попередній бій Берінчика відбувся у серпні 2023 року, тоді він в андеркарді бою Олександра Усика переміг одностайним рішенням суддів шведа Ентоні Їгіта. Всього на профі-ринзі Денис провів 18 поєдинків, у яких здобув усі перемоги, з яких 9 нокаутом.