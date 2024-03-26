"Він говорить такі самі тези": Шатернікова заступилася за Ломаченка через його позицію про війну

Василь Ломаченко завдяки провокаційним заявам на тему війни налаштував проти себе велику частину українського суспільства. На думку ексчемпіонки світу Аліни Шатернікової, все через закритість зірки світового боксу.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченко неодноразово потрапляв у скандали. Боксер намагається уникати звинувачень на адресу Росії, але водночас регулярно стає на захист УПЦ МП.

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Ломаченко відмовляється публічно говорити про війну

Втім, віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова вважає, що звинувачення на адресу Василя Ломаченка несправедливі. Зірковий спортсмен просто не полюбляє публічно виступати, а тому його позиція не відома широкому загалу.

"Я їздила з нашою золотою олімпійською командою у 2012 році в тур Україною після Олімпійських ігор. По регіонах ми їздили в ДЮСШ, у різні університети, у заклади, де представили нашу команду, робили спілкування наших чемпіонів і місцевої публіки. Найбільш закритий завжди, хто це не дуже любив – це Василь Ломаченко. Це було завжди, це є. У нього є своє коло спілкування, а все інше... Він не відчуває, що він має бути інфлюенсером і віщати все, що він думає. Він такий. Хто хоче, може його засуджувати.

Я особисто з ним спілкувалася. Перед його виходом на пресконференцію ми стояли і чекали. Ми говорили про війну. Він говорить такі самі тези, як і я, такі самі тези, як і ви. Він говорить усе так. Але при цьому він не виходить просто на велику сцену, щоб сказати про це", – розповіла Шатернікова.

Варто зауважити, що інтереси проросійської церкви Ломаченко відстоює доволі активно та публічно. Він регулярно публікує пости з виступами та заявами сумнівних священників УПЦ МП. Однак, коли ворог обстрілює та знищує Одещину, то відкритість Ломаченка одразу зникає.

Свій наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе проти Джорджа Камбососа. Бій відбудеться 12 травня в австралійському місті Перт. На кону поєдинку – вакантний чемпіонський пояс IBF у легкій вазі.